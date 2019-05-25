Не весь ретротранспорт выдержал марш-бросок по Петербургу. Из-за закипевшего автобуса стильным пассажирам пришлось голосовать на Невском

Один из автобусов, принимавших участие 25 мая в параде ретротранспорта в Петербурге, остановился прямо на Невском проспекте, на мосту через Мойку.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», закипел автобус, представляющий музей «Московский транспорт». По словам водителя, к подобному инциденту в принципе были готовы, вскоре автобус продолжит свой путь — после того, как его зальют водой. Правда, стильным пассажирам уже пришлось покинуть транспорт — некоторые попытались поймать попутку, другие пошли дальше пешком.

Напомним, утром 25 мая по Петербургу прошел парад ретротранспорта, посвященный Дню города. Проехав по Невскому, колонна остановится на Инженерной улице, где все машины можно будет рассмотреть до конца дня.





