«Да это просто я откаталась». Землетрясение прервало ледовое шоу с участием Туктамышевой, Медведевой и Загитовой в Японии

Ледовое шоу Fantasy On Ice с участием российских фигуристов было прервано из-за землетрясения в японской префектуре Тиба. Как сообщает 25 мая Yahoo, магнитуда толчков составила 5,1 балла. Местные власти уточнили, что опасности цунами нет.

«Да это просто я откаталась», – прокомментировала в шутку инцидент призер Олимпиады Евгения Медведева.







Напомним, что накануне Медведева выступила с Елизаветой Туктамышевой с совместным номером. Также в шоу участвуют Алина Загитова и Евгений Плющенко.