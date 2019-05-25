Небезопасное кино привело во двор на Петроградской полицию. Нашли мигранта-каскадера и два автомата

Киноманы-любители тестировали подобие СВУ на нелегальном мигранте во дворе на Петроградской стороне в Петербурге. Сомнительные опыты заметили соседи.

Как стало известно «Фонтанке», в полицию около семи часов вечера 23 мая обратился житель 38-го дома по улице Профессора Попова. Он рассказал, что трое мужчин во дворе готовятся к самоподрыву. На одном из «террористов» закреплено взрывное устройство, двое других дистанционно жмут на какой-то пульт. В результате манипуляций «смертник» заискрился, на этом шоу закончилось. Очевидец предположил, что это была лишь тренировка, и горожанам может грозить серьезная опасность.

Во двор полиция приехала с собакой на следующий день. Выяснилось, что одно из помещений занимают киношники, которые проводили тестовые съемки с использованием петард. Объяснение сотрудников удовлетворило, но вопросы возникли к тому, кто примерил на себя искрящееся устройство. Оказалось, что гражданин Молдавии в России находится нелегально. Позже интриги добавил служебный пёс. Он унюхал оружие, из ящика выудили два автомата. Однако экспертиза установила, что оно не опасно, объяснили его наличие также съемками кино.





