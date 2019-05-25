«Нового Сноудена» признали виновным в попытке передать России секретную информацию. Изначально его арестовали за «непотребное поведение»

Офицер Военно-морских сил США Стивен Келлог III приговорен к трем годам тюрьмы за попытку передать журналисту секретную информацию об американском атомном флоте. Как пишет 25 мая Associated Press, Келлог признал вину.

Суд признал доказанным, что 26-летний офицер ВМС США, который с 2014 по 2016 год служил помощником атомного электрика на борту авианосца «Карл Винсон», хотел отправить секретные данные российскому производителю атомных подлодок «Севмаш» (он звонил на предприятие и отправлял туда электронные письма — неизвестно, получил ли американец ответ). В ближайшее время Келлог якобы собирался скрыться в России — он искал рейсы до Москвы и информацию о российских представительствах в США.

Сам Келлог рассказал, что собирался поделиться «большой историей» со своим приятелем-журналистом, другому другу он говорил, что «может стать новым Сноуденом». Напомним, в июне 2013 года Сноуден передал СМИ секретную информацию АНБ, касающуюся слежки спецслужб США за гражданами. Сноудену заочно предъявили обвинения в шпионаже, он бежал из США в Гонконг, потом в Россию. В августе 2013 года экс-сотрудник АНБ получил временное убежище в России, затем — вид на жительство.

При этом адвокаты Келлога заявили, что он страдал от проблем с алкоголем и депрессии, всерьез обвинять его в шпионаже не стоит. Отметим, изначально Келлога задержали за нетрезвое состояние и «непотребное поведение» в аэропорту Сан-Диего.





