Marussia переходит на электричество. «Машину от Николая Фоменко» новосибирские умельцы превратят в электромобиль

Инженеры Новосибирского государственного технического университета собираются разработать электромобиль на основе российского спорткара Marussia. Об этом сообщается на сайте вуза.

На реализацию проекта уйдет около полутора лет, уточнили в учебном заведении.

«В ходе работ двигатель внутреннего сгорания будет заменен на мощный энергоэффективный электродвигатель, на создаваемый электромобиль будут установлены литий-ионные батареи и синтезирована система управления», – говорится в сообщении вуза.



Займутся созданием нового двигателя инженеры факультета мехатроники и автоматизации под руководством помощника проректора по научной работе, кандидата технических наук Александра Штанга и представители новосибирского конструкторского бюро «Спектр».







«Фактически у нас есть сумма технологий и компетенций, чтобы осуществить прорыв и сформировать платформу для становления отечественных электрокаров с высокими техническими характеристиками на основе российских разработок», — заявил Штанг.

Отметим, техническую поддержку проекта осуществит компания Vip-Service, которая занимается сервисным обслуживанием и тюнингом автомобилей (была официальным представителем Marussia Motors в Сибири).

Marussia Motors была основана в 2007 году шоуменом Николаем Фоменко, компания специализировалась на выпуске суперкаров. Были сделаны несколько прототипов, однако ни одного серийного автомобиля у Marussia так и не появилось, в 2014 году компания закрылась.