Россияне стали выпивать чаще и независимо от праздников. Но все реже выбирают дорогой алкоголь

Россияне стали реже покупать вино и дорогостоящие напитки, предпочитая дешевые пиво и водку. И их потребление растет.

В исследовании российского сервиса по поиску и выбору товаров в интернете Rate&Goods с начала 2019 года пиво занимало долю в 63,2% от всего купленного алкоголя. В апреле спрос на него увеличился до 64,2%. Водка — стабильные 10%. Вино, которое занимало долю в 18,3%, опустилось в апреле до 15%. Спрос на виски сократился с 2,4% в конце года до 1,4% в 2019-м, на коньяк — с 4,5 до 3,5%. А доля шампанского и вовсе рухнула с 4,1% до 1,3%, пишет 25 мая «Коммерсантъ».

При этом потребление алкоголя в целом растет — его все меньше предпочитают пить лишь по праздникам. По данным Росстата, число тех, кто выпивает один-два раза в месяц, выросло за последние пять лет с 24,9% до 32%.





