Иностранку и ее дочь заперли и изнасиловали в Кировском районе. За помощью нелегальная мигрантка обратилась к землякам

Уголовные дела по статьям об изнасиловании и незаконном удержании возбуждены в Кировском районе Петербурга. До полиции от потерпевшей информация шла с начала мая.

Как стало известно «Фонтанке», дела были возбуждены 23 мая. Информацию о насилии за три дня до этого в Следственный комитет передал представитель межрегионального узбекского землячества «Ватандош». Он объяснил, что 18 мая к нему через Интернет обратилась гражданка Узбекистана. По ее словам, 5 мая в квартире на Дачном двое неизвестных изнасиловали ее саму и ее 13-летнюю дочь. Из дома их не выпускали ещё три дня.

Ночью 24 мая из Следственного комитета данные были переданы в районное управление МВД. Оперативники уголовного розыска спустя почти месяц задержали подозреваемого, им оказался 45-летний гражданин Таджикистана.





