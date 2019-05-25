«Зенит» предложил Жиркову новый контракт. Футболист взял время, чтобы подумать

Защитник футбольного клуба «Зенит» Юрий Жирков может продолжить выступление за петербургскую команду. Как сообщает 25 мая Sport24 со ссылкой на слова самого футболиста, «Зенит» предложил ему новый контракт.

«Сейчас мы с семьей его обдумываем. Если мне предлагают, думаю, надо оставаться. Тем более есть шанс сыграть в Лиге чемпионов и отстоять чемпионский титул», — сказал Жирков.

Ранее жена футболиста намекнула на переезд семьи в другой город. В то же время она подчеркнула, что не прочь остаться.

Жирков выступает за «Зенит» с 2016 года. С тех пор он отыграл 50 матчей, в которых забил 2 гола. Первую половину сезона-2018/19 он пропустил из-за травмы, полученной на чемпионате мира. В итоге Жирков сыграл всего в 11 матчах. В июне заканчивается контракт игрока с «Зенитом». Ранее сообщалось, что футболист может перейти в «Тамбов» из своего родного города, который обеспечил себе выход в РПЛ.

Юрий Жирков – трехкратный чемпион России: в 2005 и 2006 годах как игрок ЦСКА и в 2019-м — «Зенита». В составе ЦСКА выиграл Кубок УЕФА (2004/05). Чемпион Англии в составе «Челси» (2009/10). Бронзовый призер чемпионата Европы – 2008 в составе сборной России.





