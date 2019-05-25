Школьный «БДСМ-флешмоб» во Владивостоке закончится штрафами. Для родителей

Полиция оштрафует родителей одной из владивостокских школьниц, которая пришла на «БДСМ-флешмоб» в полицейской форме.

Как пишет 25 мая РБК, представитель МВД не уточнил, по какой статье будет назначено наказание. Однако в пресс-службе ведомства уточнили «Коммерсанту», что «за незаконное ношение форменной одежды со знаками различия» есть штраф в размере 1 – 1,5 тыс. руб. по статье 17.12 КоАП.

Как писала «Фонтанка», за день до последней линейки выпускники 11-го класса 74-й школы решили вместо привычной школьной формы и платьев для девочек и костюмов для мальчиков надеть полицейскую форму, ковбойские костюмы, маски зайчиков, заклеить соски, а вместо колокольчика взяли в руки дымовые шашки. Флешмоб продолжался около двух минут на крыльце школы, а затем переместился в актовый зал. Директор школы уже написала заявление об увольнении, однако пока продолжает работать.





