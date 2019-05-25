Баннерам с фасадов Манежа дадут вторую жизнь – из них сделают модные аксессуары

Центральный выставочный зал «Манеж» присоединяется к движению zero waste («Ноль отходов»), связанному с переработкой и вторичным использованием материалов. Теперь все баннеры с фасада Манежа будут передаваться петербургским дизайнерам для создания аксессуаров из винилового полотна.

Первыми на переработку отправятся баннеры выставки «Жизнь после жизни», которая была посвящена темам смерти и бессмертия в работах петербургских художников.

Как рассказали в пресс-службе Манежа, сразу после закрытия выставки огромные полотна, украшавшие фасад здания, были переданы в одну из петербургских мастерских, где специализируются на изготовлении модных вещей из рекламных и информационных баннеров, а также афиш выставок и спектаклей.

«Баннеры делаются из винилового полотна с ПВХ-покрытием, и обычно после окончания выставки им не находится другого применения», – сказали в Манеже.

Уже этим летом из баннеров выставки «Жизнь после жизни» будет создана коллекция сумок.