Доброе дело
Баннерам с фасадов Манежа дадут вторую жизнь – из них сделают модные аксессуары
Центральный выставочный зал «Манеж» присоединяется к движению zero waste («Ноль отходов»), связанному с переработкой и вторичным использованием материалов. Теперь все баннеры с фасада Манежа будут передаваться петербургским дизайнерам для создания аксессуаров из винилового полотна.
Первыми на переработку отправятся баннеры выставки «Жизнь после жизни», которая была посвящена темам смерти и бессмертия в работах петербургских художников.
Как рассказали в пресс-службе Манежа, сразу после закрытия выставки огромные полотна, украшавшие фасад здания, были переданы в одну из петербургских мастерских, где специализируются на изготовлении модных вещей из рекламных и информационных баннеров, а также афиш выставок и спектаклей.
«Баннеры делаются из винилового полотна с ПВХ-покрытием, и обычно после окончания выставки им не находится другого применения», – сказали в Манеже.
Уже этим летом из баннеров выставки «Жизнь после жизни» будет создана коллекция сумок.
Справка:
Движение Zero Waste (дословно “ноль отходов”, также “ноль потерь”) – это концепция, основной идеей которой является сокращение количества производимого мусора путем использования многоразовых предметов и вещей.
Международный альянс Zero Waste International, который занимается продвижением данной концепции, предложил такие определения для этого термина: Zero Waste – это моральная, экономическая, эффективная и глобальная цель, направленная на изменение образа жизни людей и создания стойких природных циклов, где все избыточные материалы могут стать ресурсами, а не мусором.
Кроме того, альянс борется за уменьшение количества опасных отходов, и выступает против их сжигания или захоронения отходов. В глобальной перспективе концепция Zero Waste должна помочь устранить вредные выбросы, которые загрязняют землю, воду или воздух, которые вредят планете, а также здоровью людей, животных и растений.