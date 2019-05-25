Пятиклассник нашёл аргумент в споре со старшим. Отношения на площадке школьники выясняли под угрозой пистолета

Двое детей 12 и 13 лет нашли повод для конфликта после занятий 24 мая в Московском районе Петербурга. Младший достал пистолет, старший позвал полицию.

Как стало известно «Фонтанке», разговор между мальчиками состоялся около двух часов дня возле 67-го дома по Варшавской улице. Они учатся в разных школах, младший, двенадцатилетний, задержался в пятом классе, старший, 13 лет, уже перемахнул в восьмой. В разгар спора пятиклассник направил на оппонента пистолет. Разговор был окончен, вскоре в дело вмешалась полиция. Вооруженный школьник рассказал, что оружие взял дома, у отца. Родитель в объяснениях был подобен сыну и сообщил, что травматический пистолет не его, а был просто найден в кустах. В базе данных он не записан. Мужчина получил административный протокол за незаконное хранение, а его сына, уточнили в региональном управлении МВД, поставили на учёт.





