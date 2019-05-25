В Нижнем Новгороде автомобиль въехал в автобусную остановку. Пострадали пятеро, погиб один человек

Рано утром 25 мая в Автозаводском районе Нижнего Новгорода произошло серьезное ДТП. Как сообщили в региональном главке, водитель 1995 года рождения не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта.

По предварительной информации, в результате аварии погибла женщина 1952 года рождения, еще пятеро человек были госпитализированы. Сотрудники ГУ МВД по Нижегородской области устанавливают все обстоятельства происшествия, по итогам будет принято процессуальное решение.





