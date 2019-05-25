Неподалёку от Лахта Центра горел служебный автобус. Тушить спасателям помогали рабочие

Пассажирский автобус загорелся ранним утром 25 мая в Приморском районе Петербурга. В салоне никого не было.

Как сообщает городское управление МЧС, развозка загорелась около семи утра возле 2-го дома по Лахтинскому проспекту. Выгорел мотор, пламя пробралось и в салон. Через час пожар удалось потушить. По данным управления, автобус был пустой, никто не пострадал. Отметим, в соцсетях появилась запись, на которой видно, что вместе со спасателями автобус тушат десяток человек в рабочей форме. Однако неясно — они просто оказались рядом или как-то связаны с автобусом. Опубликовать видеозапись «Фонтанка» не может по причине наличия на ней обсценной лексики.





