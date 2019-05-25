Денис мечтает нормально дышать и говорить

Семилетнему Денису необходима операция по коррекции верхней губы и носа – у него врожденная двусторонняя расщелина нёба, из-за этого он не может нормально дышать и говорить. Помочь мальчику могут петербургские врачи, однако лечение платное.

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Денис Бородатов, 7 лет.

Врожденная двусторонняя расщелина нёба.

Требуется операция. Не хватает 133 023 руб.

«Сын появился на свет с тяжелой патологией верхнего нёба, с рождения ему трудно было дышать и глотать. До года Денис перенес две операции: врачи частично восстановили нёбо и средний отдел глотки, а также провели шунтирование барабанной перепонки. Позднее была третья операция – пластика преддверия рта.

Но хирургам Красноярска, где оперировали Дениса, не всё удалось сделать, и они рекомендовали продолжить лечение, когда ребенку исполнится семь лет. Сейчас необходимо выполнить коррекцию верхней губы и носа, чтобы сын мог нормально дышать и разборчивее говорил. Из-за дефекта многие звуки Денис произносит нечетко. Я стала искать лучших врачей, которые могли бы помочь сыну. Отозвались специалисты медицинского Центра имени К.А. Раухфуса в Санкт-Петербурге. Они проведут коррекцию верхней губы и носа, завершат реконструкцию нёба, сын будет здоров.

Однако операция стоит очень дорого, а получить госквоту мы не можем, так как прописаны в другом регионе. Я воспитываю ребенка одна, зарплата у меня маленькая. Прошу, помогите! Денис быстро взрослеет, хорошо развивается, любит читать, увлекается футболом». Дарья Науменко, г. Черногорск, Хакасия

Заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Детского городского многопрофильного клинического центра имени К.А. Раухфуса Эмирбек Эмирбеков (Санкт-Петербург):

«У Дениса остаточная и послеоперационная деформация губы и носа. С целью восстановления функций носового дыхания, а также для достижения эстетического результата ребенку необходима хирургическая коррекция верхней губы и носа».

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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) – один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда – помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.