По Невскому проспекту пронеслись «фаэтон» 1930-х и люксовый «Икарус»

По Невскому проспекту в эти минуты проходит парад ретротранспорта. Автошествие, стартовавшее на Морской набережной, возглавляет автомобиль «ГАЗ-А» с открытым кузовом типа «фаэтон», работавший в 1930-е годы в качестве такси.

За ним следует ГАЗ М-1, или «Эмочка», перевозившая пассажиров во время Великой Отечественной войны, а также легендарная послевоенная «Победа» (ГАЗ М-20).







«Именно на «Победе» впервые загорелся зелёный огонёк, сигнализирующий пассажирам о свободном таксомоторе. Также на «Победе» появился главный отличительный признак советского таксомотора — шахматная лента», — отмечают организаторы.

После такси по Невскому проспекту проследуют колонны ретроавтобусов, троллейбусов, спецтехники, автомобилей. Зрители, например, смогут увидеть междугородный «Икарус люкс» 1972 года. В мире сохранилось всего пять таких машин, и это — единственный российский экземпляр. За свой футуристический дизайн он получил прозвища «Будапештская сигара» и «Ракета». Перед петербуржцами также проедет «синий троллейбус» МТБ-82, который называют так благодаря строкам Булата Окуджавы.

Проехав по Невскому, колонна остановится на Инженерной улице, где все машины можно будет рассмотреть до конца дня. Добавим, что 25 мая в Петербурге также работает выставка инновационной техники, ее можно осмотреть на Кленовой улице.