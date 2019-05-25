«Дело не в том, чтобы успокоить Трампа». Генсек НАТО рассказал о новой военной стратегии, которую принимают из-за «российской угрозы»

Страны Североатлантического альянса примут новую военную стратегию впервые за несколько десятилетий. Об этом Die Welt 25 мая заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Он объяснил необходимость изменений «ядерной угрозой» со стороны России. Новая концепция должна обеспечить «полную защищенность», подчеркнул Столтенберг. И напомнил, что с 2014 года члены альянса наращивают расходы на обороны.

«Мы договорились инвестировать около 2% ВВП в оборону. Это не искусственное число... И дело не в том, чтобы успокоить президента США Трампа, а в том, чтобы значительно улучшить наши военные возможности в трудные времена», – заявил генсек НАТО.





