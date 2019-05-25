Во второй половине мая рейтинг Путина упал до минимума тринадцатилетней давности

Лидером рейтинга доверия среди россиян остается президент Владимир Путин. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные 24 мая.

Социологи выясняли, кому из политиков больше доверяют россияне. Согласно полученным данным, на 19 мая рейтинг доверия Путина опустился до 31,7%. С конца апреля показатель снизился почти на два процента.

Больше десяти процентов также набрали Сергей Шойгу и Сергей Лавров — втроем с Путиным они уже традиционно возглавляют рейтинг доверия.

На сайте ВЦИОМа публикуются подобные данные с января 2006 года. Нынешний показатель оказался минимальным за 13 лет.





