«Не нервируйте новоиспеченную мамочку!» Под Петербургом родила бизониха Манана

Четырехлетняя бизониха Манана стала матерью. Об этом 47news рассказали 24 мая в пресс-службе парка отдыха «Зубровник» в Токсово.

Роды произошли накануне, стадо зубробизонов пополнилось одной особью. В соцсетях представители парка просят не беспокоить и не нервировать «новоиспеченную мамочку». «Дайте оклематься и поувереннее встать на ножки обоим, пусть все будет хорошо», – пишут они.







Отметим, по данным 47news, стадо зубробизонов до пополнения состояло из пяти особей. Бизоних Манану и Мадам привезли из Приокского заповедника Московской области, остальные трое родились в Токсово: Мишка, Августин и Березка.