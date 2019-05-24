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Общество
24.05.2019 23:43
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«На Первом ничего не продаётся». Эрнст раздал всем финалистам «Голоса» по миллиону

Победителями конкурса «Голос. Дети» после спецвыпуска в эфире Первого канала вечером 24 мая были объявлены все девять финалистов. Каждый получил по миллиону и возможность записать сингл в студии Universal. 

Речь в конце спецвыпуска директор телеканала Константин Эрнст начал с итогов расследования GroupIB. Напомним, эксперты пришли к выводу что часть голосов за дочь Алсу Микеллу Абрамову были «накручены».  

«Каждый имел право реагировать так, как он реагировал, каждый мог чувствовать себя обманутым, мы точно себя чувствовали обманутыми.  <...> Мы не знаем, кто и зачем это сделал, из каких побуждений.  Отменяя результаты финала, мы хотели  сказать каждому ребёнку — вы не должны быть объектами манипуляции взрослых. Отменяя результаты финала, мы хотели  сказать каждому взрослому — не стоит даже пытаться», – пригрозил Эрнст. 

Он также призвал всех любить своих детей такими, какие они есть, «с призами или без призов, победителями или проигравшими, с первыми местами или без». 



«В этой ситуации мы не можем проводить повторное голосование. Отдавая должное одному из самых сильных составов в истории «Голоса», сейчас мы назовём победителя», – создал интригу директор и первым назвал имя главного соперника Абрамовой Ержана Максима, обратившись к нему со словами «теперь ты знаешь, что на Первом ничего не продаётся». Следом он перечислил всех финалистов, включая дочь Алсу.

«Нам жалко, что сегодня вечером ты не с нами, но ты такой же член нашей семьи, семьи «Голоса»,  как и те, кто стоит на сцене», – обратился к Абрамовой Эрнст. 

Представитель Universal Дмитрий Конов позвал всех финалистов на запись  сингла, а спонсоры проекта подарили победителям по миллиону рублей. 

«»Голос» был и останется честным. Никакие связи, никакие деньги не помогут, как говорилось в известной сказке, сделать сердце большим, а ножку маленькой», – закончил речь Эрнст. 

Ранее сообщалось, что Микелла Абрамова отказалась участвовать в спецвыпуске. Победителем проекта она стала в конце апреля, но результаты были аннулированы.

Справка:

Напомним, участница «Голос. Дети» Микелла Абрамова получила 145 тыс. голосов (53%), хотя поначалу не была в лидерах. В том числе в ее пользу поступило 109 тыс. SMS. Занявший второе место Максим Ержан отстал более чем вдвое. Телезрители, а также российские артисты эстрады, смотревшие шоу, обвинили организаторов в фальсификации. Подозрения подтвердила специализирующаяся на расследовании кибератак компания Group-IB: она  выявила накрутку голосов, причем указала на принадлежность ботов к Ленобласти.16 мая «Первый канал» аннулировал результаты финала шоу  «Голос. Дети». 

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