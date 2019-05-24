«На Первом ничего не продаётся». Эрнст раздал всем финалистам «Голоса» по миллиону

Победителями конкурса «Голос. Дети» после спецвыпуска в эфире Первого канала вечером 24 мая были объявлены все девять финалистов. Каждый получил по миллиону и возможность записать сингл в студии Universal.

Речь в конце спецвыпуска директор телеканала Константин Эрнст начал с итогов расследования GroupIB. Напомним, эксперты пришли к выводу что часть голосов за дочь Алсу Микеллу Абрамову были «накручены».

«Каждый имел право реагировать так, как он реагировал, каждый мог чувствовать себя обманутым, мы точно себя чувствовали обманутыми. <...> Мы не знаем, кто и зачем это сделал, из каких побуждений. Отменяя результаты финала, мы хотели сказать каждому ребёнку — вы не должны быть объектами манипуляции взрослых. Отменяя результаты финала, мы хотели сказать каждому взрослому — не стоит даже пытаться», – пригрозил Эрнст.

Он также призвал всех любить своих детей такими, какие они есть, «с призами или без призов, победителями или проигравшими, с первыми местами или без».







«В этой ситуации мы не можем проводить повторное голосование. Отдавая должное одному из самых сильных составов в истории «Голоса», сейчас мы назовём победителя», – создал интригу директор и первым назвал имя главного соперника Абрамовой Ержана Максима, обратившись к нему со словами «теперь ты знаешь, что на Первом ничего не продаётся». Следом он перечислил всех финалистов, включая дочь Алсу.

«Нам жалко, что сегодня вечером ты не с нами, но ты такой же член нашей семьи, семьи «Голоса», как и те, кто стоит на сцене», – обратился к Абрамовой Эрнст.

Представитель Universal Дмитрий Конов позвал всех финалистов на запись сингла, а спонсоры проекта подарили победителям по миллиону рублей.

«»Голос» был и останется честным. Никакие связи, никакие деньги не помогут, как говорилось в известной сказке, сделать сердце большим, а ножку маленькой», – закончил речь Эрнст.

Ранее сообщалось, что Микелла Абрамова отказалась участвовать в спецвыпуске. Победителем проекта она стала в конце апреля, но результаты были аннулированы.