Телохранителей поделили на четыре категории. Их услуги теперь можно будет оценить по стандарту

Заказчики смогут оценивать квалификацию телохранителей по профессиональному стандарту. Такой документ 23 мая представило Министерство труда и социальной защиты РФ.

Все работники этой профессии делятся на четыре категории: телохранитель линейный (работает на посту в составе группы), телохранитель-водитель и телохранитель- прикрепленный, а также руководитель подразделения. Последние должны иметь как минимум среднее профессиональное образование. Для работы телохранителем достаточно пройти обучение и дополнительное профессиональное образование, а также иметь не менее года стажа работы с функцией физической защиты охраняемых лиц. Телохранитель-водитель должен иметь права категории «B» и пройти программу профессиональной переподготовки по контраварийному вождению автомобиля. Кроме того, согласно требованиям МВД России, ежегодно предписывается всем охранникам подтверждать свою квалификацию.

Подготовленный стандарт вменяет в обязанности личного телохранителя умение общаться с клиентом в соответствии с нормами профессионального этикета, устанавливать служебные отношения с его окружением и «вовлекаемыми в сферу его интересов» лицами, прогнозировать негативное развитие текущей обстановки, использовать методы урегулирования конфликтных ситуаций, ориентироваться на маршрутах движения и в местах пребывания охраняемого лица, нейтрализовать проявления угроз и оказывать клиенту первую помощь.

На руководителя возлагаются также функции «разведки» – сбор информации о негативных факторах в отношении охраняемого лица, оценка реальных угроз и расчет рисков, а также определение источников, прогнозирование возникновения потенциальных и анализ состояния реальных угроз.







Основным разработчиком нового профессионального стандарта является Национальная ассоциация телохранителей России (НАСТ). Рабочая группа оценивает количество постоянно занятых представителей этой профессии в 12 тысяч человек. Тогда как, по данным Росгвардии, в стране подписано всего около 6 тысяч договоров на «защиту жизни и здоровья». «Это означает, что под давлением как экономического состояния страны, так и «контрольного пресса», почти половина рынка телохранителей работает в его «сером» секторе», – отмечается в пояснительной записке.

По данным НАСТа, почти половина телохранителей заняты на рынке Москвы, 22 процента – в Санкт-Петербурге. Наибольший спрос (63 процента) приходится на прикрепленных телохранителей, 26 процентов – телохранителей-водителей и 8 процентов – на постовых (линейных). В Ассоциации убеждены, что отечественный рынок личной охраны имеет устойчивую тенденцию к повышению спроса именно на квалифицированные кадры. При этом заказчики готовы платить за подобных специалистов по расценкам гораздо выше среднерыночных: «Основными потребителями услуги по защите жизни и здоровья являются представители класса граждан с доходами значительно выше среднестатистических. Это прежде всего состоятельные владельцы имущества и крупного бизнеса, руководящие работники финансово-промышленных корпораций и предприятий, региональные элиты, управляющий менеджмент крупных торговых сетей, промышленных комплексов и иные представители высшего экономического и политического класса (депутаты и партийные функционеры высокого уровня). Особую категорию составляют охраняемые лица, чья личная безопасность обеспечивается согласно действующему законодательству силами правоохранительных органов за счет бюджетных средств», – констатируют разработчики профессионального стандарта.