ЗСД отвечает читателям «Фонтанки». Часть 2. О правилах, скорости и камерах
1 Краткий обзор предыдущего выпуска
Всего публикаций о ЗСД будет три – для одной читательских писем и ответов пресс-службы компании «Магистраль Северной столицы» оказалось слишком много. Сейчас перед вами вторая.
Первый блок, напомним, был посвящён вопросам тарификации, проблемам с транспондерами и с определением класса транспортных средств на пунктах оплаты.
Если транспондер сообщил о необходимости пополнить счет, это не означает, что ехать по нему нельзя: такая надпись появляется при остатке менее 500 рублей. Бывает, что система плохо считывает сигнал транспондера: возможно, он некорректно закреплён или мешают нити подогрева в ветровом стекле. Или просто настало время его менять.
Один из читателей обратил внимание на несправедливую тарификацию разворота у Богатырского проспекта: в одну сторону он бесплатный, а в другую платный. МСС признала, что вопрос имеет смысл, и пообещала рассмотреть инициативу более детально.
Объяснения того, почему нельзя пополнить счёт транспондера на пункте оплаты или заплатить за шлагбаумом, казалось бы, очевидны, но кому-то они потребовались.
Любопытно, что рост цены на проезд может быть выгоден с точки зрения экономии времени. На отдельных участках тарифы повышают для того, чтобы снизить транспортную напряженность (например, в случае с Богатырским проспектом), при одновременном удешевлении поездки до более дальнего съезда.
При всем критическом настрое и остроте тем (проблемы со съездами, особенно в Приморском районе, высокие в восприятии многих автомобилистов тарифы, спорное определение класса ТС) читатели отметили удобство, эстетическую составляющую дороги и экономию времени при ее использовании.
Однако некоторых петербуржцев, которые хотели бы ездить по ЗСД, пришлось разочаровывать – а именно велосипедистов, готовых «оплачивать сезонный тариф за возможность телепортации через городские пробки своим ходом». Велосипедное движение по ЗСД, как и по любой автомагистрали, запрещено. Есть, впрочем, одно исключение – Фестиваль ЗСД, когда самый красивый участок трассы над заливом отдают бегунам и велосипедистам. В этом году ЗСД-фест пройдет 1 июня. Подробнее о том, что это такое и как на него попасть, читайте на «Фонтанке».
2 Скоростной режим
Почему постоянно вижу ограничение по скорости 80 км/ч вместо прежних 110? И зачем ввели камеры, если это частная дорога?
На Западном скоростном диаметре активно используется автоматизированная система управления дорожным движением. В центре управления в режиме 24/7 за ситуацией на дороге наблюдают диспетчеры, непосредственно на магистрали круглосуточно работают дорожные инспекторы и службы дорнадзора. Диспетчерам в постоянном режиме поступают данные более 800 камер видеонаблюдения, которые покрывают всю протяженность ЗСД, информация с метеостанций магистрали, датчиков интенсивности движения и так далее. На базе всей этой информации принимаются решения по управлению дорожным движением, в том числе изменение скоростного режима. Например, при неблагоприятных погодных условиях (при снегопаде зимой или сильном ливне летом, при тумане, который значительно снижает видимость, или сильном боковом ветре) диспетчеры могут с помощью знаков переменной информации снизить скоростной режим в том числе и до 80 километров в час, а порой и до 60, если это необходимо для обеспечения безопасности пользователей.
Камеры на ЗСД установлены для контроля за соблюдением Правил дорожного движения. Даже на частной и максимально оборудованной системами обеспечения безопасности дороге, увы, случаются ДТП, и в большинстве случаев они связаны с нарушением правил. Безопасность же является приоритетом нашей работы и, уверены, наших пользователей. Полагаем, установку камер законопослушные пользователи могут только приветствовать.
Временные ограничения скорости – иногда до 60 км/ч. Что это за автомагистраль, где дорога не в состоянии обеспечить безопасность и требует таких ограничений? Или они связаны с заработком от камер?
Оператор магистрали не имеет отношения к «заработку от камер». Вводимые ограничения определяются компетентными ответственными специалистами – диспетчерами, работающими с Автоматизированной системой управления дорожным движением, и вводятся с одной целью – обеспечить безопасность пользователей. Ограничение в 60 километров в час появляются крайне редко. Это исключительная мера, применяемая, например, в случае густого тумана или залпового снегопада.
Не планируется ли менять скоростной режим? После появления камер, точнее, после начала рассылки писем счастья я огибаю ЗСД: плестись, как черепаха, я могу и по другим дорогам. Пусть был бы более лояльный скоростной режим, например по крайней левой полосе – 130 км/ч, а по крайней правой – 110 км/ч.
Изменение скоростного режима не планируется. Мы анализировали возможность введения ограничения 130 километров в час, когда законодатель предоставил такую возможность. Однако было решено оставить действующие лимиты. Проезд всей протяженности ЗСД со скоростью 110 километров в час займет около 25 минут, при скорости 130 километров в час – около 21 минуты. Разница составляет 4 минуты. Не стоит забывать и о таких факторах, как большое количество развязок и высокая востребованность трассы, определяющая плотность транспортного потока.
Если у пользователя, задающего вопрос, скоростной режим 90 – 110 километров в час ассоциируется с черепашьим, то мы не уверены, что подавляющему большинству водителей будет комфортно и безопасно находиться с ним в одном потоке. ЗСД это не гоночная трасса, а скоростная магистраль, между этими понятиями существенная разница, прежде всего в безопасности.
По какой причине на Центральном участке ЗСД установлено постоянное ограничение скорости 90 км/час? Ограничение действует в любой сезон и любую погоду, проверял неоднократно. Была обещана автомагистраль с максимальной скоростью движения 110 км/час.
Центральный участок ЗСД, 100% протяженности которого составляют искусственные сооружения, имеет сложную геометрию, находится в непосредственной близости от залива, что определяет сложные климатические условия, которые зачастую формируются очень резко: туманы, порывистый ветер, обледенение проезжей части. Кроме того, на данном участке интенсивность движения максимальна.
Максимально разрешенная скорость движения на магистрали составляет именно 110 километров в час, на центральном же участке установлено ограничение в 90 километров в час.
3 Нарушения ПДД и борьба с ними
Планируется ли усиливать санкции в отношении нарушителей ПДД? Почему руководство ЗСД заинтересовано в сборе денег за проезд, но не заинтересовано в сборе штрафов для контроля за правонарушениями на дороге и почему на ЗСД так долго не было ограничения скорости?
Ежедневно езжу по ЗСД и наблюдаю такие нарушения, как:
- езда задним ходом на автомагистрали и на съездах и подъездах к ней;
- остановка на автомагистрали в видовых местах;
- буксировка неисправных транспортных средств на автомагистрали;
- движение тихоходных транспортных средств;
- движение по обочине;
- движение на автомагистрали грузовых автомобилей в третьем и четвертом рядах;
- движение по третьей и четвертой полосам при отсутствии машин в первых двух;
- выезд на автомагистраль сразу во второй ряд на малой скорости, без использования разгонной полосы;
- использование слепящих других водителей противотуманных фар в отсутствие тумана;
- движение без ограничения скорости (хотя с появлением информации о заработавших камерах контроля скорости эта проблема стала отходить на второй план).
Мое предложение: считаю, что в связи с отсутствием у автолюбителей навыков и культуры поведения на автомагистралях (по причине их небольшого количества на территории РФ) необходимо напоминать о правилах на информационных табло на подъездах к ЗСД путем распространения информационных брошюр.
Прежде всего, хочется поблагодарить за такой вопрос и за понимание важности соблюдения ПДД!
Камеры установлены концессионером и работают. В соответствии с законодательством выставление штрафов находится в компетенции профильных государственных органов, а сами штрафы поступают в бюджет. Отметим, что функционал камер не сводится только к фиксации нарушения скоростного режима, комплексы определяют и нарушение рядности движения транспорта, использование резервной полосы и так далее. Уверены, что система фото- и видеофиксации нарушений – действенное средство, которое делает магистраль безопаснее и комфортнее для законопослушных пользователей. В планах – продолжение данной работы, в том числе и расширение фиксируемых видов нарушений.
Помимо автоматической фиксации профильные службы оператора дороги фиксируют и передают в правоохранительные органы информацию об особо грубых нарушениях ПДД и о тех водителях, которые нарушают на ЗСД регулярно.
Спасибо за предложение об информировании! Мы регулярно обновляем соответствующий раздел сайта и выводим сообщения на табло переменной информации. Будем расширять и эту работу.
Планируется ли вводить санкции против обочечников? Например, при заторе в вечерний час пик на съезде с Богатырского проспекта в южном направлении автолюбители часто двигаются по обочине.
Перед съездом на Богатырский проспект установлена камера, фиксирующая нарушения ПДД, в том числе и факты нарушения разметки и движения по резервной полосе, запрещенные правилами.
Автомобилисты съезжают с ЗСД в нарушение ПДД в 2 – 3 ряда, останавливая движение на магистрали. Планируется ли с этим бороться? Почему ничего не делается для того, чтобы предотвратить вакханалию у съезда на Богатырский проспект по вечерам? Прямо по ЗСД не проехать, стоишь в платной пробке, так как поворачивают на съезд со всех рядов.
К сожалению, при съезде на Богатырский проспект в часы пик, в условиях крайней востребованности данной развязки, некоторые пользователи, действительно, в нарушение ПДД перестраиваются на съезд из левых полос движения, а не заранее, там, где это позволяет разметка. Это не только нарушение правил, но и неуважение к другим водителям: и тем, кто по правилам ждет своей очереди на съезд, и тем, кто едет в северном направлении и вынужден ждать, пока перестроятся те, кто стремится попасть на Богатырский проспект.
Перед данным съездом установлен комплекс, который фиксирует нарушение рядности движения и езду по резервной полосе.
4 Камеры
Когда на ЗСД заработают камеры, будут ли штрафовать за превышение скорости? И будут ли раскрыты места установки камер?
Камеры установлены и работают. Выставление штрафов – вне компетенции МСС, им занимаются профильные государственные органы. Расположение камер известно и даже отражено в навигационных сервисах. Однако заметим, что притормаживать перед данными камерами не имеет смысла, они измеряют в том числе скорость на интервале движения. В целом рекомендация одна – соблюдать ПДД всегда и везде, и дело здесь не только в штрафах, но в первую очередь в безопасности.
Камеры фиксируют только нарушения ограничений скорости в 110 км/ч или также временных ограничений (например, 60 или 80 км/ч)?
Камеры фиксируют нарушения установленного постоянного ограничения максимальной скорости. При этом мы настоятельно рекомендуем соблюдать предписания, выводимые на табло и знаки переменной информации диспетчерами, исходя из текущей дорожной обстановки. Никакой риск получения штрафа не сравнится с риском последствий ДТП.
Для чего на ЗСД установили камеры фиксации скорости, если аварийности на ЗСД нет?
Статистика аварийности на ЗСД, действительно, является предметом нашей гордости и постоянной работы. Но пока она не станет нулевой, если такое в принципе возможно на дороге, по которой ездят автомобили, оператор будет прилагать дальнейшие усилия по ее снижению. Безопасность – один из главных приоритетов проекта.