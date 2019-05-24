ЗСД отвечает читателям «Фонтанки». Часть 2. О правилах, скорости и камерах

1 Краткий обзор предыдущего выпуска

Всего публикаций о ЗСД будет три – для одной читательских писем и ответов пресс-службы компании «Магистраль Северной столицы» оказалось слишком много. Сейчас перед вами вторая.

Первый блок , напомним, был посвящён вопросам тарификации, проблемам с транспондерами и с определением класса транспортных средств на пунктах оплаты.

Если транспондер сообщил о необходимости пополнить счет, это не означает, что ехать по нему нельзя: такая надпись появляется при остатке менее 500 рублей. Бывает, что система плохо считывает сигнал транспондера: возможно, он некорректно закреплён или мешают нити подогрева в ветровом стекле. Или просто настало время его менять.

Один из читателей обратил внимание на несправедливую тарификацию разворота у Богатырского проспекта: в одну сторону он бесплатный, а в другую платный. МСС признала, что вопрос имеет смысл, и пообещала рассмотреть инициативу более детально.

Объяснения того, почему нельзя пополнить счёт транспондера на пункте оплаты или заплатить за шлагбаумом, казалось бы, очевидны, но кому-то они потребовались.

Любопытно, что рост цены на проезд может быть выгоден с точки зрения экономии времени. На отдельных участках тарифы повышают для того, чтобы снизить транспортную напряженность (например, в случае с Богатырским проспектом), при одновременном удешевлении поездки до более дальнего съезда.

При всем критическом настрое и остроте тем (проблемы со съездами, особенно в Приморском районе, высокие в восприятии многих автомобилистов тарифы, спорное определение класса ТС) читатели отметили удобство, эстетическую составляющую дороги и экономию времени при ее использовании.