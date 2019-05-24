Спецкомиссия по экобезопасности изучает выбросы завода «Фосагро» в Волхове. 47News выяснил первые итоги работы

Межведомственная комиссия по контролю за экологией 24 мая начала работу в Волхове. Как пишет 47news, первые результаты замеров воздуха превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ не показали.

В комиссию входят представители Росприроднадзора и Роспотребнадзора, а также комитета госэконадзора Ленинградской области. Причем в последнем журналистам уточнили, что замеры будут производиться как минимум еще в течение пяти дней.

Напомним, ранее на сайте Change.org была опубликована петиция с требованием остановить выбросы с завода по производству минеральных удобрений «Фосагро». Незадолго до этого обращения в Интернете начали распространять видеозапись, на которой видно, как город накрывает пеленой после выброса с завода. Гендиректор предприятия Александр Сидельников с мнением об опасности производства категорически не согласен.





