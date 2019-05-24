Социологи анонсировали проведение независимого исследования на губернаторской кампании в Петербурге. 700 тысяч соберут в Интернете

Группа независимых социологов в течение кампании по выборам губернатора в Петербурге будет изучать общественное мнение горожан. Проект исследования презентовали 24 мая журналистам.

В числе социологов, задействованных в проекте, – старший научный сотрудник Социологического института РАН, кандидат социологических наук Мария Мацкевич, социолог, старший научный сотрудник Социологического института РАН Татьяна Протасенко и исполнительный директор ЗАО «Решение» Владимир Сократилин.

По словам ученых, в последние годы качественных социологических исследований становится все меньше, это видно и по публикациям в научных журналах. Более того, на точность исследований и их оценку со стороны общества часто влияет наличие заказчика, результат перестают считать объективным.

«Тем более, что сейчас информации о выборах в Петербурге не хватает. Все обмениваются слухами. Это своеобразный вызов для социологов», – считает Мацкевич. По ее словам, бюджет проекта составляет 700 тысяч рублей. Деньги надеются собрать на краудфандинговой платформе planeta.ru.







Социологи намерены изучить настроения в обществе перед выборами и составить портрет идеального кандидата.

По словам Татьяны Протасенко, чиновники регулярно проводят социологические опросы на бюджетные средства, однако их результаты не публикуются. По ее словам, вопросы, связанные с выборами, в Петербурге проводит, в основном, ВЦИОМ, а местные социологи в этом «практически не задействованы».

При помощи телефонного и уличного интервью независимые социологи планируют опросить не менее 1,5 тыс. совершеннолетних жителей Петербурга.