«Мы приняли ее решение». Повторный финал «Голоса.Дети» проходит без дочери Алсу
Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова не принимает участия вечером 24 мая в специальном выпуске шоу «Голос. Дети» на «Первом канале».
Как сообщил в начале шоу ведущий Дмитрий Нагиев, «мы пригласили всех финалистов, но Микелла Абрамова отказалась. Мы приняли ее решение». Он подчеркнул, что последние недели были «испытанием для участников». «Так сложились обстоятельства, которые заставили нас аннулировать результаты», — дипломатично заявил Нагиев. И подчеркнул, что, несмотря ни на что, «Голос.Дети» – «большая дружная семья».
Справка:
Напомним, участница «Голос. Дети» Микелла Абрамова получила 145 тыс. голосов (53%), хотя поначалу не была в лидерах. В том числе в ее пользу поступило 109 тыс. SMS. Занявший второе место Максим Ержан отстал более чем вдвое. Телезрители, а также российские артисты эстрады, смотревшие шоу, обвинили организаторов в фальсификации. Подозрения подтвердила специализирующаяся на расследовании кибератак компания Group-IB: она выявила накрутку голосов, причем указала на принадлежность ботов к Ленобласти.16 мая «Первый канал» аннулировал результаты финала шоу «Голос. Дети».