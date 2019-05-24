«Мы приняли ее решение». Повторный финал «Голоса.Дети» проходит без дочери Алсу

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова не принимает участия вечером 24 мая в специальном выпуске шоу «Голос. Дети» на «Первом канале».

Как сообщил в начале шоу ведущий Дмитрий Нагиев, «мы пригласили всех финалистов, но Микелла Абрамова отказалась. Мы приняли ее решение». Он подчеркнул, что последние недели были «испытанием для участников». «Так сложились обстоятельства, которые заставили нас аннулировать результаты», — дипломатично заявил Нагиев. И подчеркнул, что, несмотря ни на что, «Голос.Дети» – «большая дружная семья».





