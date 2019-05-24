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Город
27.05.2019 08:01
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Проспект Луначарского и улицу Рихарда Зорге ждет ремонт, а Левашовский перекопают

Новая порция ограничений движения в Петербурге вступает в силу со вторника, 28 мая. Изменения внесут ремонтные работы на газопроводе, прокладка электрокабеля и ремонт дорог, сообщает пресс-служба ГАТИ. 

С 28 по 29 мая будет ограничено движение по участку 4-й Советской улицы от Мытнинской улицы до Дегтярной. С 30 по 31 мая его закроют для транспорта в связи с ремонтом оборудования ООО "ПетербургГаз". Объехать ограничения можно будет по Дегтярной улице, 5-й Советской и Мытнинской улицам.

С 28 мая по 23 июня будет ограничено движение по Барочной улице от Левашовского проспекта до Большой Зелениной улицы и от улицы Профессора Попова до набережной реки Карповки. На этот же период перекроют направление движения от Левашовского проспекта к набережной реки Карповки по Барочной улице. ПАО "Ленэнерго" собирается прокладывать там электрокабель. 

Затем с 14 по 19 июня ограничат движение транспорта по участку Левашовского проспекта от Барочной улицы до Лодейнопольской. Однако сделать это можно будет, только когда откроют движение по улице Профессора Попова. 



На улице Рихарда Зорге начнут ремонтировать дорогу. В связи с этим вводятся ограничения:

  • с 29 мая по 7 июня – на участке от улицы Доблести до проспекта Кузнецова;
  • с 29 мая по 8 июня – от проспекта Кузнецова до улицы Десантников, включая перекресток с Брестским бульваром;
  • с 9 июня по 4 июля – от улицы Доблести до проспекта Кузнецова;
  • с 10 июня по 4 июля – от проспекта Кузнецова до улицы Десантников, включая перекресток с Брестским бульваром.

Также несколько участков будут закрыты:

  • 8 июня – от улицы Доблести до проспекта Кузнецова;
  • 9 июня – от проспекта Кузнецова до улицы Десантников, включая перекресток с Брестским бульваром. Ремонт ведёт СПб ГКУ "Дирекция транспортного строительства". 

Ещё одним участком, где стартуют ремонтные работы, станет проспект Луначарского. В связи с этим будет ограничено движение:

  • с 29 мая по 9 июля – от проспекта Культуры до улицы Руставели, без перекрестков со Светлановским проспектом и Гражданским проспектом;
  • с 10 по 13 июля – от проспекта Культуры до Светлановского проспекта, включая перекресток с улицей Демьяна Бедного;
  • с 14 по 17 июля – от Светлановского до Гражданского проспекта, включая перекресток с улицей Ушинского;
  • с 18 по 22 июля – от Гражданского проспекта до улицы Руставели, включая перекрестки с улицей Черкасова и Лужской улицей;
  • с 7:00 до 23:00 20 июня – по Лужской улице в створе проспекта Луначарского. 

Также будут закрывать движение:

  • с 23:00 11 июля до 7:00 12 июля – по улице Демьяна Бедного в створе проспекта Луначарского;
  • с 23:00 15 июля до 7:00 16 июля – по улице Ушинского в створе проспекта Луначарского;
  • с 23:00 20 июля до 7:00 21 июля – по улице Черкасова в створе проспекта Луначарского.

Работы ведёт СПб ГКУ "Дирекция транспортного строительства".

 

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