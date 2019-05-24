«Слежу лично». Беглов поручил разобраться с ситуацией вокруг кафе «Добродомик». Чиновники еще накануне заявили, что никого не закрывали

Ситуацию с кафе «Добродомик», в котором бесплатно кормили пенсионеров, взял под личный контроль врио губернатора Петербурга Александр Беглов. Сообщение об этом вечером 24 мая появилось на его странице в соцсети «ВКонтакте».

«Кафе закрыто не будет. Поручаю главе Василеостровского района Эдуарду Александровичу Ильину сегодня же разобраться в ситуации и помочь «Добродомику» продолжить работу. Слежу лично», – говорится в сообщении.

Отметим, в администрации Василеостровского района еще накануне, 23 мая, «Фонтанке» заявили, что не просили менеджеров прекращать работу заведения, да и штрафовать не собирались. По словам чиновников, якобы «произошел испорченный телефон».

Ранее «Фонтанка» писала, что основатель кафе «Добродомик» Александра Синяк пожаловалась на закрытие собственного благотворительного кафе на Васильевском острове.

Кафе «Добродомик» 27-летней Александры с ноября 2017 года бесплатно кормит обедами пенсионеров. Ежедневно туда приходит более 200 человек.





