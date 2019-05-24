Свой первый электромобиль сделала «Шкода». Это ее самая маленькая машина

Компания Skoda представила свой первый электромобиль за всю 124-летнюю историю. Это версия мини-автомобиля Citigo – с её помощью чешский автопроизводитель вступает в «электрическую эру».

Новинка обозначена как Citigo-e iV и, как понятно из названия, в первую очередь предназначена для городских улиц. При этом самая маленькая Skoda в модельном ряду имеет далеко не самую слабую «электрическую» начинку. Электромотор мощностью в 81 лошадиную силу разгоняет машину до 100 километров за 12,5 секунды, максимальная скорость составляет 130 км/ч — это вполне стандартные показатели для городского автомобиля.

Запас хода на 37-киловаттной батарее составит, по обещанию производителя, 265 километров, а зарядить батарею до 80 процентов можно будет примерно за час на зарядной станции или за 12 часов от обыкновенной розетки.







Внешне электрическую Citigo легко отличить от бензиновых собратьев. У нее немного другой передний бампер, и «решетка радиатора» (которая не нужна электромобилю) покрашена в цвет кузова. Все электрические Citigo будут пятидверными в комплектациях Ambition и Style.

Серийное производство Skoda Citigo-e iV должно начаться уже до конца 2019 года. Оно будет развернуто на заводе в Братиславе параллельно с аналогичным автомобилем Volkswagen E-UP.

Skoda собирается выпустить более 10 моделей электрифицированных автомобилей до конца 2022 года, а к 2025-му перевести на электричество четверть всего модельного ряда. Следующим за Citigo-e iV электромобилем должна стать серийная версия концепта кроссовера Vision iV, показанного на автосалоне в Женеве в этом году.