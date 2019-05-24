Фельдшер пострадала в ДТП со «скорой». Но не в том, где был автомобиль ЗакСа

Два ДТП с каретами Скорой помощи случились днём 24 мая в центре Санкт-Петербурга – в Адмиралтейском районе.

На Вознесенском проспекте, как уже сообщала «Фонтанка», «скорую» подбил «Форд Турнео» автотранспортного предприятия «Смольнинское», резко свернувший к ЗакСу. Информации о пострадавших в той аварии нет.

А на Лермонтовском проспекте, 51, у пересечения с 12-й Красноармейской улицей, около 15:30, медицинский «Форд» остановил 37-летний мужчина на «Ауди». По словам 32-летнего водителя «скорой», он двигался с включенными спецсигналами, сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте» со ссылкой на ОГИБДД Адмиралтейского района.







Пострадала 43-летняя пассажирка «Форд» – фельдшер. Её госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.