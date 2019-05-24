Итальянцы в России задержали рейс «Аэрофлота» в Пулково

Вылет рейса «Аэрофлота» SU26 из Шереметьево в Пулково вечером 24 мая был задержан по вине опаздывающих транзитников. Такую причину назвали представители авиакомпании, рассказал «Фонтанке» один из пассажиров этого рейса Сергей Гончаров.

«Сначала сказали, что задержка составит всего 15 минут, но в итоге мы прождали их минут 50», – рассказал Гончаров.

В результате в салон самолёта зашли несколько иностранцев. Сергей предположил, что они итальянцы.

По данным трекера Flightradar24, рейс в Петербург отправился из Москвы с опозданием на 40 минут.







«Фонтанка» обратилась за комментарием в пресс-службу авиакомпании «Аэрофлот», но не получила ответа на момент публикации.