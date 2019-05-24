Федеральный ядерный центр закупает иконы со стразами. Уникальная разработка мордовских умельцев обойдется более чем в 2 млн

Конкурс на поставку икон, книг и зеркального панно обьявил Федеральный ядерный центр Всероссийского НИИ экспериментальной физики в Сарове. Институт интересует Серафим Саровский в стразах.

В техническом задании, которое размещено на сайте госзакупок, указано, что икон с изображением Серафима Саровского ядерному центру нужно 76 штук, каждая стоит чуть больше двух тысяч рублей. Упаковать их следует в специальный деревянный ящик, обитый подобием бархата, сама икона покрыта стразами. В такой же упаковке предприятие заказывает книги-плакетки с изображением того же святого, их ядерщикам нужно 95 штук. В закупке тажке есть зеркальное панно с изображением Саровской пустыни и триптих на ту же тематику. Всего подобных сувениров НИИ готов купить на 2,3 млн рублей.

В документах указано, что продукция должна быть произведена ООО «Ростр». Судя по сайту компании, Саровский в стразах — это уникальная разработка мордовских производителей. По данным «Спарк», у «Ростра» сувенирами закупаются чуть ли не все регионы России, их продукцию заказывали и в Совете Федерации, а на сайте компании упоминается и президентская администрация. С таким пакетом госзакупок выручка за 2017 год составила всего 2,6 млн рублей, указано в «Спарке». Владельцем компании является Николай Козин.

К какой именно дате НИИ закупает иконы с Саровским, неизвестно. Отметим, святой официально считается покровителем ядерщиков, впервые молебен ему в этом качестве патриарх отслужил в 2007 году.





