«Лезут по трубам, выламывают двери». Почему парадных Петербурга нет на туристической карте

Парадные Петербурга страдают из-за своей исключительности. Чтобы уберечь редкое от любопытства отщепенцев, приходится закрываться и от достойных туристов.

Испорченная вандалами парадная дома бухарского эмира на Каменноостровском, 44/Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

От настырной тяги к прекрасному не спасают ни сверхпрочные двери, ни старушки-консьержи. На Гороховой поступили радикально — железной решеткой изуродовали свое окно с видом на Исаакиевский собор. Попытки монетизировать имперское наследие растаптывают суровые законы бизнеса и бюрократия. «Фонтанка» прогулялась по знаковым местам парадного Петербурга и услышала, как живется по ту сторону праздного созерцания.

К 316-му году жизни город на Неве сохранил десятки парадных, где аристократичный дух, где знатью пахнет. Их адреса не найти в типовом путеводителе. Координаты лучших передаются из уст в уста и перетекают по соцсетям. Парадная на Гороховой, 3 интерьерами никогда не блистала, ее изюминка – открыточный вид на купол Исаакиевского собора. Годами сюда идут до сотни человек ежедневно. Как рассказал «Фонтанке» местный житель Игорь Николаевич, металлическая дверь с домофоном не останавливала — проникали вслед за жильцами, обзванивали квартиры, грубили, приходили большими компаниями с алкоголем.

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

«Отключили универсальный код на домофоне и поставили решетки на седьмом этаже. Они перекрывают вид – лезут ведь, чтобы снять купол Исаакия над крышами домов. Теперь с шестого этажа, встав ногами на подоконник, пытаются что-то делать. Но людей все равно стало значительно меньше», – рассказал Игорь Николаевич.







Заработать на народной тропе жители не смогли: не оказалось ни желания, ни технической возможности. «Для того, чтобы собирать деньги с туристов, нужен человек, который будет это делать. Его нужно где-то разместить, его нужно содержать. Нужно решить: он будет один деньги собирать или сдавать их и потом получать зарплату? Нерентабельно и глупо. Да и просто негде у нас посадить консьержа — нет места», – аргументирует он.

Дом с Ротондой

Ротонда Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

В доме с Ротондой на Гороховой, 57 пошли другим путем. Парадная, где, как считается, в свое время выступали музыканты «Кино», «Пикника» и «Алисы», манит поклонников русского рока. Долго время место культа украшали разбитые окна, исписанные двери, продукты человеческой жизнедеятельности, пьяные компании. С 2014 года на входе посадили консьержа, который за символическую плату встречает посетителей по будням с 18:00 до 22:00, по выходным – с 11 до 22:00. В Петербурге они стали первыми. Плату называют пожертвованием, чтобы полиция не посчитала процесс незаконным обогащением.

«Когда мы закрывались и ставили новые железные двери, к нам залезали по водосточной трубе, разбивали окна, очень жестко регулярно выламывали двери и ручки», – рассказал «Фонтанке» председатель совета дома Даниил Любаров.

Но и консьерж вопрос вандализма не решил. «Даже когда все налажено и мы сами готовы показывать, приходят люди к концу рабочего дня консьержа и ломают дверь. Пишут гвоздем на стене, – рассказал Даниил. – Но благодаря тому, что у нас есть система пожертвований, мы можем позволить себе косметический ремонт и оплачивать труд человека, украшать парадную к праздникам. Но ни о каком капремонте речи даже не идет — это цифры разного порядка».

По словам Любарова, посещаемость парадной непредсказуема — на открытие пришли 300 человек, в дождливом ноябре может быть ни одного. И поэтому не может существовать четкой «коммерческой модели» – «берем 100 рублей с человека, умножим на 50 человек в день — заработаем по 5 тысяч в сутки».

Дом Бака

Дом Бака Фото: Олег Еверзов

Здание на Кирочной улице, 24 известно своими витражами и подвесными галереями, а сами жильцы стали экскурсоводами. Но и у них есть проблемы с вандалами.

«Не пускать — не имеем права. И мы любим, когда в наш дом приходят гости, но не все они нам нравятся», – объяснила «Фонтанке» председатель совета дома Бака Марина Жукова.

«С началом туристского сезона в наших парадных появляется все больше вот таких гостей, считающих, что мраморные столетние подоконники просто созданы для того, чтоб на них топтались в грязной обуви. Наверное, им нравятся старинные дома и возможность видеть их изнутри. Многие в комментариях пишут, как они любят наш дом (странною любовью?). Жаль, что не понимают, что именно из-за них жители закрывают свои дома для посторонних. Мы стараемся сейчас выработать правила посещения дома Бака, ищем оптимальное решение – как обезопасить дом и жителей, не закрывая его целиком для посетителей», – говорится в последнем сообщении в группе дома.

«Мы действительно семимильными шагами идем к тому, чтобы закрыться, – рассказала Марина Жукова. – Но у нас нет самоцели никого не пускать. Надо просто немного поменять портрет посетителя и донести, что можно делать, а что нет, что «Большой Бак» смотрит на тебя. Кроме того, по 73-му федеральному закону мы обязаны предоставлять доступ к объекту культурного наследия. Но с другой стороны, мы не обязаны это делать круглосуточно. Можно выделять какие-то часы, как это делает «Ротонда». А вариант с решетками, как на Гороховой, 3, мне не нравится — почему ты сам должен лишать себя красоты?»

Жильцы дома Бака посчитали, что на круглосуточный пост охраны нужно около 95 тысяч рублей в месяц. Если это не охрана, а консьерж, то цена в два раза меньше, но рисков больше: если человек заболеет, ему придется искать замену.

«В любом случае это финансовая нагрузка и решение будут принимать все жильцы. Но если Ротонда маленькая, то у нас огромная парадная и потребуется время. Мы рассматриваем возможность донейшена (пожертвований на входе — прим. ред). Для этого нам нужно будет посчитать поток посетителей», – говорит Жукова.

Крыша как ориентир для парадных

В отличие от парадных, в использовании крыш в центре города два года назад наметился юридический прорыв — открылась первая легальная крыша на Лиговском, 65. Она была популярна у руферов и раньше, но дом с этого ничего не получал. А на верхушку забирались сразу десятки человек без всякого контроля. Управляющая компания провела общее собрание и сдала крышу в аренду компании «Панорамик Руф».

Её основатель Анастасия Красицкая рассказала «Фонтанке», что они легально платят УК за аренду 30-50 тысяч в месяц. И жильцы получают отчеты о том, куда идут эти деньги.

«Этой зимой, которая выдалась особенно снежной, они, например, вызывали на них спецтехнику и убирали снег во дворах колодцах. Они делают ремонт, поставили себе видеонаблюдение», – рассказала она.

Но сами жители вряд ли бы смогли открыть легальную крышу самостоятельно. Для получения всех разрешений потребовалось обследование конструкций, составление инструкции для туристов и персонала, которую утвердили в МЧС. А также оценка возможной предельной нагрузки и ремонт на 800 тысяч. Без инвестора обычному дому не потянуть.

И не каждая крыша подойдет — нужно сочетание удобного выхода и желания собственников. Перед тем, как найти свою крышу, Анастасия отмела, по её словам, около 200 вариантов. И все равно у неё пока есть лишь один объект со стоимостью 600 рублей с человека, а в конкурентах – нелегальные руферы, которые никому не платят зарплату и проводят людей сразу на несколько объектов, пусть и с долей экстрима.

Пустить нельзя оплатить

Фотограф и петербурговед Роман Везенин, который специализируется на авторских экскурсиях по особнякам и парадным, рассказал, что по такой же схеме собирают деньги в знаменитой парадной «Ромашка» в доме Елисеева на улице Ломоносова, 14. Консьерж берет по 150 рублей. Но везде, по его словам, это делают неофициально, потому что при ближайшем рассмотрении будет считаться незаконным обогащением. С другой стороны, возможности поддерживать парадные в нормальном состоянии другим путем, возможно, не существует.

парадная "Ромашка" Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

«Условные 150 рублей с человека – это нормальная цена и это контроль за порядком. И это хорошо, что их закрыли и берут деньги. Главное, чтобы они уходили в нужное русло: на ремонт и на поддержку состояния дома», – отметил Везенин.

С ним не согласен член общественного совета при вице-губернаторе Петербурга по ЖКХ Кирилл Захарян. «Парадная – это общее имущество собственников, – считает он. – И данная плата мне представляется законной и обоснованной, если проведено общее собрание и оно постановило её взимать (а не какой-то отдельный жилец собирает себе в карман). Другой вопрос, легально ли они получают эти средства и платят ли с них налоги. И могут ли сами организовать инфраструктуру для сбора платежей. Например, они могли бы кому-нибудь предоставить право сбора средств: предпринимателю или компании, которая была агентом, пробивала кассовые чеки за оказанные услуги».

Эксперты также напомнили, что сейчас туристы, заходя в парадную, в которой не живут, используют освещение, отопление (зимой), заносят грязь на ногах — то есть пользуются общедомовым имуществом, бремя содержания которого не несут. В отличие от собственников. За размещение рекламы в парадных или оборудования интернет-провайдеров в управляющих организациях деньги брать уже научились.

Причина, по которой это до сих пор не работает в самых красивых парадных города, проста: организация работы проходной системы – долгое муторное дело с непредсказуемым финансовым результатом.

«Никто помогать в нем не будет, а ставить палки в колеса и подозревать в махинациях – вполне. Гораздо проще поставить решетки, как на Гороховой, 3. Это и логичнее, – констатировал Даниил Любаров. – А если вы с соседями смогли организоваться и сделать у себя в парадной красиво, повесили картины, положили ковры, цветы расставили, то вы будете изо всех сил стараться, чтобы никто только к вам не зашел».

Илья Казаков,

«Фонтанка.ру»