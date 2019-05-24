В Петербурге у авторитетного угонщика нашли 200 двигателей от ворованных автомашин. Абсолютный рекорд

Оперативники «бандитского» отдела пришли к знаменитому в угонном мире персонажу по поводу убийства. Гангстеров и трупов не обнаружено, но до ночи 24 мая сотрудники вывозят запасные части от украденных иномарок. Масштаб обнаруженного – промышленный. Впервые в новейшей истории России уголовный розыск наткнулся на улики от 212 автоугонов сразу. «Фонтанка» демонстрирует склад и рекламирует задержанного.

По информации нашего издания, 24 мая сотрудники Управления уголовного розыска полицейского главка посетили коттедж на улице 1-й Заводской в Старо-Паново, что в Красносельском районе. Обыск санкционирован Следственным комитетом Петербурга, где расследуется уголовное дело по убийству, произошедшему в 2015 году. (Тогда из пистолета застрелили 35-летнего разорившегося коммерсанта Глебова). Владелец дома на Заводской был абсолютно понятен полицейским. По их мнению, он не тот, кто будет стрелять, но в информированности ему не откажешь.

Изучение личных вещей началось в покоях потревоженного. Затем осмотр перешел в соседний дом, где располагается, так называемая, разборка.

Вскоре оперативники заглянули и в просторные теплицы хозяина. Причем, говорят, что обыскиваемый объект сразу предупредил – мол, что время терять – там одна крестьянская ерунда. Но внутрь зашли, и обыск в общем-то и закончился.







Началось оформление и вывоз.

В Следственный комитет доставили фигуранта в дурном настроении.

Дмитрий Захаров коренной петербуржец. Ему 41 год. Если с начала девяностых о нем шла оперативная молва, то в начале нулевых он уже стал, как говорят, – автором. Минимум трижды в отношении него возбуждались уголовные дела по кражам автомашин и причем всегда дорогих. По скольким делам он просто проходил – это, вообще, сосчитать нереально. Он живет в атмосфере постоянных встреч с оппонентами из сыска. Число обысков, настигших его, исчисляется десятками. Судимостей тоже достаточно.

Однако, так уж всегда получается, что следствие достигает лишь косвенных доказательств. Настолько, что Захаров, или, как его чаще называют в своем кругу – «Захар», ни разу не побывал в колонии.

Захаров реально любит приличные машины. И сегодня за ним зарегистрированы приятные марки «Лексус», «Ленд Ровер» и пара «Мерседесов».

По данным «Фонтанки», в банальном пересчете количество найденных двигателей от тех же «Мерседесов», «БМВ», «Ауди» и каких-угодно других брендов автопрома исчисляется неровной цифрой – 212. Причем, у всех агрегатов спилены номера, что говорит – число угонов точно такое же. Кстати, оперативники не очень и рады сенсационному исходу обыска. Теперь им придется при помощи экспертов восстанавливать каждый номер и от него идти к конкретному угону. Практика диктует, что это история долгая, нудная и не совсем благодарная. Ведь не факт, что перспектива привлечения воров – очевидна.

Зато найденное порадует нового главу петербургского ГУ МВД генерала Плугина. Как писала в апреле "Фонтанка", он был так поражен успехами новых подчиненных в борьбе с угонами, что даже написал им в сердцах: «Разрешено нашими коллегами воровать столько, сколько нужно! Когда наступят адекватные меры?».

Пока же сотрудники на пяти «Газелях» делают очередные поездки: теплицы в Старо-Паново – склад временного хранения.

Что касается Захарова, то он немного растерян, но держится молодцом. Захаров сам удивлен, откуда у него это все взялось. Старается припомнить, но пока не очень получается.

Заметим, что, по точной информации нашего издания, за истекшие месяцы 2019 года в Петербурге украдено 1093 автомашины. Это много, но для объективности скажем: за аналогичный период прошлого года было уведено на 19% больше. То есть примерно на 200 петербуржцев в прошлом году пострадало больше.

Евгений Вышенков,

«Фонтанка.ру»