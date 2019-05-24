Пожилая дама, два мотоциклиста и скутерист в больницах Петербурга после «встреч» с машинами

Сразу несколько аварий с двухколёсными транспортными средствами произошли в Санкт-Петербурге и Ленинградской области во второй половине дня 24 мая. Также госпитализирован один пешеход.

33-летний мотоциклист получил тяжёлые травмы на проспекте Металлистов, 25, корпус 1, около 16:30, сообщает отдел пропаганды УГИБДД. По предварительной информации, его не пропустил при перестроении 42-летний мужчина на попутном «Шевроле» (пилот на «Хонде» имел преимущество). Мотоцикл от удара отлетел в металлический забор.

По данным «Мотосолидарности», у пострадавшего открытый перелом ноги. «Травма у мотоциклиста очень тяжёлая! Он без сознания, – рассказывала Ксения в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». – Я сама видела, рядом стояла, жгуты ребята уже положили, молодцы». Есть и комментарий от очевидицы: «Ехала в такси за виновником аварии, сзади было видно, как водитель машины начал тупо перестраиваться вправо, возможно, человек на мотоцикле попал в мертвую зону. <…> Я видела, что мотоциклист не обгонял, он оборачивался на машину».







На пересечении улиц Ленсовета и Звёздной под автобус попал мопед. «Маршрутчик начал разворот от остановки, мотоциклист ехал на свой зелёный, – пишет Альбина в «ДТП и ЧП». – У него обувь отлетела, немного поднимал голову».

Ещё одного мотоциклиста забирала «скорая» от микрорайона Овцино в посёлке имени Морозова, рассказывает Дарья в «ДТП и ЧП». На кадрах с места аварии видно стоящий грузовик, легковую машину и лежащий на дороге мотоцикл.

78-летняя женщина-пешеход пострадала в ДТП около 15:10 на Политехнической улице, 21. По предварительным данным УГИБДД, её сбил в зоне регулируемого пешеходного перехода автомобиль «КИА Рио» под управлением 59-летнего мужчины (по данным участников «ДТП и ЧП», такси). Пенсионерка госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.