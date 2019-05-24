ГУДП «Центр» ищет трехмиллиардный кредит на уборочную технику. Предельная ставка — 11% годовых
Санкт-Петербургское государственное унитарное дорожное предприятие Центр» объявило конкурс с максимальной ценой 329 млн рублей на открытие невозобновляемой кредитной линии на 3 млрд рублей. Эти деньги нужны для закупки 470 единиц уборочной техники.
Информация о конкурсе появилась на сайте госзакупок 24 мая. Речь идет о займе на 366 дней по ставке не более 11%. Итоги подведут 21 июня.
Ранее стало известно, что предприятие закупит к зиме порядка 470 единиц уборочной техники. Незадолго до этого Смольный сообщил, что договорился с федеральным правительством о помощи в выплате процентов по кредитам — в частности, 3 млрд рублей на технику. Однако собеседники «Фонтанки» в финансовом блоке утверждают, что деятельность дорожных предприятий не является субсидируемой, так что городской бюджет не берет на себя проценты по их долгам.
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Справка:
ГУДП «Центр» - одно из крупнейших дорожных предприятий, и именно ему в прошлом году досталось больше всего контрактов на содержание дорог. За 994 млн предприятие подрядилось в Василеостровском и Петроградском районах, за 634 млн — в Московском, за 726 млн — в Центральном, за 473 млн — в Адмиралтейском, за 475 млн — во Фрунзенском и за 605 млн — в Невском.
Городское управление антимонопольной службы возбудило дело в отношении дорожных предприятий, заподозрив их в заключении картельного соглашения: на каждом из конкурсов боролись по два участника, которые синхронно снижали стартовую цену до идентичных сумм, в результате чего город экономил лишь полпроцента от стартовой стоимости. Рассмотрение этого дела комиссия продолжит летом.
В ходе снежной зимы-2018/19 чиновники неоднократно сообщали, что отрасль уборки профинансирована бюджетом лишь на 60% от нормативной потребности. Врио губернатора Александр Беглов заявлял, что дополнительная потребность города в уборочной технике составляет 1,2 тысячи единиц. Обслуживать их должны в 2 смены 2,5 тысячи водителей-механизаторов. Вице-губернатор Николай Бондаренко говорил о том, что всего Петербургу требуется 3,5 тысячи единиц. При этом Смольный отказался от весенней корректировки бюджета, в связи с чем встал вопрос, как чиновники собираются изыскивать средства на покупку техники.