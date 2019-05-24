Бомбу к пекарне в центре Лиона неизвестный привез на велосипеде. Прокуратура расследует попытку убийства

Прокуратура французского города Лион расценивает взрыв как покушение на преднамеренное убийство. Среди пострадавших граждан России нет.

Как сообщает BFM, взрывное устройство сдетонировало вечером 24 мая возле пекарни Brioche Doree, расположенной в центре Леона. По данным СМИ, сверток привез велосипедист. Взорвалось неизвестное через пару минут после того, как «посыльный» уехал. Момент доставки засняли камеры видеонаблюдения. На них можно разглядеть мужчину примерно тридцати лет, в маске, темных очках и черном свитере.

К медикам после взрыва обратились восемь человек. Среди пострадавших один ребенок. Ассоциация туроператоров России уточняет, что все раненые – местные жители.

К расследованию привлечено антитеррористическое подразделение прокуратуры Парижа. Предварительной версией, по некоторым данным, считается попытка преднамеренного убийства.





