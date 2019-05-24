Три центнера санкционных сыров и масла сожгли в Петербурге

Сотрудники Россельхознадзора, прокуратуры и таможни устроили 23 мая рейд по Петербургу в поисках санкционной продукции, и их уловом стали 300 кг молочных продуктов. Об этом 24 мая сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Четыре из пяти торговых точек, которые были уличены в торговле товарами, попавшими под эмбарго, расположены на Южном рынке. У них изъяли сыр и сливочное масло производства Финляндии, Эстонии, Дании, Великобритании, Италии, Польши, Германии.

По данным ведомства, всё изъятое уничтожено путём сжигания.





