Гони как профи. Полезные советы для велосипедистов от российской чемпионки

Александра Бурченкова — мастер спорта международного класса, чемпионка России и Европы по шоссейным велогонкам — рассказала участникам ЗСД Феста, как подготовиться к покорению дистанции и как вести себя во время заезда.

Надо ли есть перед велопробегом? Стоит ли перекусывать в пути? А пить? Как правильно крутить педали? На каком уровне расположить руль? Профессиональная велогонщица, фитнес-тренер и участница ЗСД Феста Александра Бурченкова отвечает на вопросы, а также показывает упражнения, помогающие разогреть мышцы перед стартом.

В 2019 году ЗСД Фест будет проходить 1 июня. Фестиваль откроется в два часа дня. Место старта — Богатырский пр., 42.

Инновационным партнером ЗСД Феста в этом году выступает компания «Газпром нефть» — самый популярный работодатель России по оценке соискателей HeadHunter.







Событие организовано изданием «Фонтанка.Ру» совместно с компанией «Магистраль Северной столицы». Фестиваль проходит при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга. Проект предполагает привлечь до 3000 участников забега и до 8000 велосипедистов. Фестиваль ЗСД впервые был организован в 2018 году. Фестивальную зону посетили больше 6000 человек, из них 1000 пробежали по самой красивой трассе города, еще 5000 проехали на велосипеде. На старт вышли не только петербуржцы, но и гости города из Москвы, Казани, Мурманска, Липецка, Саратова, Сургута, Новосибирска, Владивостока, Вены.

Минимальный возраст участников — 16 лет.

Как прошел ЗСД-Фест в прошлом году, смотрите здесь.

Новости и подробная информация для участников будут появляться на «Фонтанке», сайте фестиваля zsdfest.ru и в социальных сетях события.

Материал подготовлен в партнерстве с компанией «Газпром нефть».