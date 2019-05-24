Торговавшего в Финляндии наркотиками россиянина поймали на границе. Он пытался бежать из России во второй раз

Россиянин был задержан при попытке незаконно пересечь границу с Финляндией 20 мая. Об этом 24 мая сообщает ПУ ФСБ по Республике Карелия.

Как указывает ведомство, мужчина рвался в соседнюю страну «за лучшими условиями жизни», причём второй раз. Предыдущую попытку пробраться через границу он осуществил в начале года, его оштрафовали на 30 тыс. рублей. Не остановил его и тот факт, что в Финляндии он был осуждён за торговлю наркотиками и выдворен из страны в 2018 году. Преступник получил пожизненный запрет на въезд в Суоми.

Ранее также сообщалось о россиянине, который перешёл границу в районе Карелии и попросил убежища в Финляндии.





