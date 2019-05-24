В Финляндии установили памятник погибшим бойцам архангельского лыжного батальона
В местечке Палоахо рядом с городом Кухмо (Восточная Финляндия) установили стелу в память о бойцах и командирах 9 отдельного лыжного батальона Красной армии, который почти в полном составе погиб в финских снегах в феврале 1940 года. Об этом 24 мая сообщается на сайте Российского военно-исторического общества.
Памятник создан на средства Российского военно-исторического общества. Части трехметровой стелы разделены сквозным разломом, напоминающем форму линии фронта между противоборствующими странами.
У стелы состоялось захоронение останков 23-х из 169 красноармейцев, найденных в ходе поисковых экспедиций. 146 военнослужащих ранее перевезены на территорию России и погребены на Ильинском кладбище в Архангельске, поскольку батальон был сформирован именно из уроженцев Поморья.
Как ранее писала «Фонтанка», поисковики из Карелии, Архангельской и Московской областей обнаружили останки в ходе экспедиции в июле 2018 года. Всего с 2001 года было организовано пять экспедиций в Финляндию по поиску погибших бойцов этого подразделения.
Справка:
9-й лыжный батальон был сформирован в Архангельске в 1939 году. В Архангельской области при формировании этого подразделения было подано 1820 заявлений от добровольцев. В начале 1940 года батальон включили в отдельную лыжную бригаду под командованием полковника Вячеслава Долина. На 11 января 1940 года его численность составила 761 человек, из них 601 уроженец архангельского региона.
Командование 9-й армии 11 февраля 1940 г. бросило эту бригаду на деблокирование окруженных советских частей 54-й СД в районе Кухмо. Поначалу наступление было успешным, но связь с опергруппой прервалась. Позднее выяснилось: бригада попала в засаду. В самом начале боя был убит полковник Вячеслав Дмитриевич Долин, ранены комиссар и начальник штаба. 14 февраля был ранен командир 9-го лыжного батальона капитан Иван Иванович Лутаев, дальнейшая его судьба неизвестна. Бригада лишилась управления. К 21 февраля из трех тысяч бойцов к своим вышли 240 человек, пятьдесят было вывезено транспортными самолетами.
Советско-финская (Зимняя) война началась 30 ноября 1939 года и продолжалась до 13 марта 1940-го. Подробнее: "Была такая война".
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