В Финляндии установили памятник погибшим бойцам архангельского лыжного батальона

В местечке Палоахо рядом с городом Кухмо (Восточная Финляндия) установили стелу в память о бойцах и командирах 9 отдельного лыжного батальона Красной армии, который почти в полном составе погиб в финских снегах в феврале 1940 года. Об этом 24 мая сообщается на сайте Российского военно-исторического общества.

Памятник создан на средства Российского военно-исторического общества. Части трехметровой стелы разделены сквозным разломом, напоминающем форму линии фронта между противоборствующими странами.

У стелы состоялось захоронение останков 23-х из 169 красноармейцев, найденных в ходе поисковых экспедиций. 146 военнослужащих ранее перевезены на территорию России и погребены на Ильинском кладбище в Архангельске, поскольку батальон был сформирован именно из уроженцев Поморья.

Как ранее писала «Фонтанка», поисковики из Карелии, Архангельской и Московской областей обнаружили останки в ходе экспедиции в июле 2018 года. Всего с 2001 года было организовано пять экспедиций в Финляндию по поиску погибших бойцов этого подразделения.





