В центре Лиона взорвалась «посылка». Восемь раненых

Перекресток двух центральных улиц во французском Лионе огорожен полицией после взрыва. Пострадали восемь человек.

Как сообщает местная полиция в Twitter, по предварительной информации, взрыв задел восемь человек, все они получили легкие травмы.

Explosion ? #Lyon angle rue Victor Hugo et rue Sala. P?rim?tre de s?curit? mis en place. Pour votre s?curit? ?viter le secteur. pic.twitter.com/g9bAgH2oaf — Pr?fet de r?gion Auvergne-Rh?ne-Alpes et du Rh?ne (@prefetrhone) 24 мая 2019 г.







Издание Le parisien вечером 24 мая уточняет, что взрыв прогремел в 17:40 (на час больше по Москве) на перекрестке улиц Виктора Гюго и Сала. Бомба, по предварительной информации, была замаскирована под посылку. По словам очевидцев, пострадавших осыпало белой пылью. Сообщается, что бомба была начинена гвоздями и болтами.