Городским долгостроям «Норманна» нашли генподрядчика

В Петербурге жилые комплексы «На Заречной» и «Три апельсина», которые не сумела завершить группа «Норманн», достроит компания «Промтехконтакт». Об этом 24 мая сообщил городской комитет по строительству.

Смольный со ссылкой на заявление главы ГК «Норманн» Владимира Смирнова рассказал о подписании договоров генподряда на завершение строительства ЖК «Три апельсина» и «На Заречной» с ООО «ПТК».

Согласно данным СПАРК, «Промтехконтактом» на паритетных началах владеют Людмила Зяблова и Леон Налбандян. По итогам 2017 года выручка компании составляла 218 млн рублей, чистые активы — 2,7 млн рублей. В свою очередь, дольщики в беседе с «Фонтанкой» усомнились в способности инвестора завершить строительство проблемных объектов.

По словам Смирнова, «ПТК» провела анализ состояния стройплощадок, в ближайший месяц завершится передача всей исполнительной документации с дальнейшим выходом строителей на работы. Накануне он озвучил дольщикам предполагаемые сроки завершения строительства. Первую очередь «На Заречной» и «Три апельсина» предполагают завершить в декабре 2019 года, третья очередь «На Заречной», где сейчас строительство выполнено только на 5%, – будет сдана в мае 2021 года.







Напомним, группа компаний «Норманн» не смогла достроить в Петербурге три жилых комплекса: «Три апельсина», «На Заречной» и «Ижора парк». Кроме того, еще четыре долгостроя «повисли» в Ленобласти – «Морошкино», «Десяткино» и «Десяткино 2.0». В конце марта возобновили стройку «Ижора парка», на площадке работает компания«СпецПроект».

В начале 2019 года Владимира Смирнова и топ-менеджера «Норманна» Бориса Бросалина задержали по делу о мошенничестве. В апреле Смирнову предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере со средствами дольщиков областного ЖК «Десяткино 2.0». Из 3,15 млрд рублей, собранных на реализацию проекта, на строительство потратили всего 1,3 млрд.