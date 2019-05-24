ФСИН дал разрешение на беговую дорожку и аппарат MBST для восстановления Кокорина

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин получил разрешение на установку специального тренажера и медицинского аппарата для реабилитации в СИЗО.

Как сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Москве Татьяну Потяеву, петербургский клуб готов прислать оборудование, а руководство ФСИН заявило, что не будет чинить препятствия в этом.

«Мы постараемся предоставить все необходимое для реабилитации этому футболисту. Все медицинские препараты, средства, изделия мы с огромным удовольствием примем от врачей "Зенита" и всех, кто занимается восстановлением Кокорина. Здесь можно только спасибо сказать. Для реабилитации необходимы индивидуальные программы и тренажеры. Все что надо разрешим для его восстановления», – заявил замглавы ФСИН Валерий Максименко.

Напомним, Александр Кокорин 8 мая получил полтора года, его брат Кирилл столько же. Павел Мамаев и Александр Протасовицкий приговорены к году и пяти месяцам каждый. Потерпевшими по делу проходили водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института НАМИ Сергей Гайсин. В октябре 2018 года они были избиты у ночного клуба «Эгоист» и в кафе «Кофемания». Как установил суд, фигуранты отличились асоциальным поведением, противопоставляли себя другим, наносили удары потерпевшим, используя малозначительные поводы.







Проблемы со здоровьем в СИЗО возникли из-за того, что в марте 2018 года Кокорин перенес тяжелую операцию на колене, но из-за ареста не получил должной реабилитации. В СИЗО настаивали, что проблема с ногой у футболиста возникла из-за малоподвижного образа жизни. Там ему смогли предложить лишь электрофорез.

В апреле врач «Зенита» обследовал Кокорина в СИЗО и пришел к выводу, что ситуация с коленом ухудшается.