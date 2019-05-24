Первый «французский» Opel оказался электрическим

Компания Opel представила новую модель Corsa – первый автомобиль, полностью разработанный под управлением французской Group PSA после покупки бренда у General Motors в 2017 году. Это уже шестое поколение самой популярной модели немецкого бренда.

Новый Opel Corsa был показан публике сразу в виде электромобиля, сообщает 24 мая Motor Authority. Corsa будет запущена в производство в следующем году одновременно с еще двумя автомобилями на электрической тяге: коммерческим фургоном Vivaro и субкомпактным кроссовером Mokka X.

Новый автомобиль в «электрическом» варианте называется Corsa-e, чтобы отличить его от обещанных бензинового и дизельного собратьев. Электро-Corsa базируется на платформе EMP1 (другое название – CMP) группы PSA, дебютировавшей в прошлом году на автомобиле DS 3 Crossback.







Силовая установка с приводом на передние колеса развивает 136 лошадиных сил, что обеспечивает разгон до 100 км/ч за 8,1 секунды – это неплохо для «городского» хетчбэка. Батарея в 50 киловатт в теории обещает запас хода в 330 километров и может заряжаться до 80 процентов емкости за 30 минут.

Трансмиссия имеет три режима работы: Normal, Eco и Sport. Режим Eco обеспечивает максимальный пробег, одновременно незначительно снижая динамические характеристики. «Спортивный» режим, наоборот, обостряет реакции автомобиля и добавляет динамики, но за счет умеренной потери дальности пробега.

Несмотря на то, что Corsa относится к «эконом»-классу и приобрела популярность как раз у тех, кто не любит тратить лишние деньги, новый автомобиль упакован технологиями, еще недавно предназначавшимися для более дорогих моделей. Это и матричные светодиодные фары, адаптивный круиз-контроль, отслеживание слепых зон, ассистент парковки, возможность обновления программного обеспечения «по воздуху» и система распознавания дорожных знаков и разметки. В стандартной комплектации в салоне установлен 7-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы, в более дорогих вариантах экран уже 10 дюймов, фактически как стандартный iPad.

Предзаказ на электрический Opel Corsa-e открыт в течение ближайших недель, заказать бензиновый и дизельный варианты, согласно информации компании Opel, можно будет «немного позже».

Напомним, что Opel всерьез рассматривает свое возвращение на российский рынок. Прежний владелец, General Motors, прекратил деятельность бренда в России в 2015 году на фоне общих неудач и финансовых потерь американского концерна в Европе в целом и в нашей стране в частности. В 2017 году марка Opel была продана французской Group PSA, в которую входят, в частности, Peugeot, Citroеn и DS. Продавая бренд Opel, GM, однако, отказалось предоставить французам свои технологии и платформы, поэтому новые автомобили Opel будет строить уже на основе французских разработок.