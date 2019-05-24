Правительство обсуждает создание консорциума производителей 5G-оборудования

Правительство обсуждает предложение создать консорциум по разработке оборудования для сетей пятого поколения, заявил журналистам на форуме «ЦИПР-2019» вице-премьер Максим Акимов.

«Есть идея с консорциумом в составе "Элтекса", "Сколково", "Ростеха" под эгидой "Ростеха". Мы пообсуждаем это, я не готов пока говорить о том, что это правительственное решение. Я прекрасно знаю, конечно, идею. Мы ежедневно с коллегами обсуждаем. Мы поработаем над конфигурацией», — заявил Акимов.

Он отметил, что у любой локализации «есть другая сторона».

«Потому что зона ответственности правительства не только успешный рост российских компетенций, но и качество и цена связи — и этим жертвовать тоже нельзя. Но еще раз хочу сказать: мы абсолютно точно будем проводить жесткую суровую политику по «приземлению» этих компетенций в России — тех, которых нет сейчас, и развитию тех, которые есть, а они есть», — заключил Акимов.





