«Що ж буде з ним. Що буде завтра». Почему выборы в Раду не будут такими же легкими для президента Зеленского

У нового украинского президента есть только один серьезный конкурент на досрочных парламентских выборах, рассказал «Фонтанке» политолог из Киева.

коллаж "Фонтанки"

Президент Украины Владимир Зеленский готов потерять свой пост ради мира в Донбассе, а его администрация признает, что рано или поздно переговоры с Россией должны состояться. Но пока перед новой властью стоит задача закрепиться в парламенте. Украинский политолог Микола Давидюк рассказал «Фонтанке», что не менее мощной национальной поддержкой, чем новый президент, обладает лидер группы «Океан Ельзи», бывший народный депутат Святослав Вакарчук. Если он будет «теснить» Зеленского в Раде, тому даже придется отказаться от дружбы с олигархом Коломойским.

Микола Давидюк Фото: фото из архива Миколы Давидюка

- Такого президента как Зеленский у Украины ещё не было. Этот политик вроде как не имеет ничего общего с бывшими президентами, которые все были родом из СССР. Какие главные плюсы и минусы нового лидера страны вы видите?

– Энергичность, драйв, попытка демонстрировать новое политическое видение, некий общий позитив. И не системность. А из минусов – та же не системность, потому что пока мы наблюдаем некое шоу, а не реальные решения. Но делая своё шоу, он всё равно пытается принимать решения. Инаугурация яркий тому пример. Он принял решение распустить парламент. Пока страна живёт надеждой. Социология по предстоящим парламентским выборам это подтверждает.







- Досрочные выборы Верховной рады Украины нужны Зеленскому, чтобы укрепить свою личную власть. Это очевидно. Кому из заметных политиков Украины, кроме Зеленского, нужны досрочные парламентские выборы?

– Порошенко. Ему нужно кристаллизировать то, что он получил на президентских выборах. Больше никому. У всех остальных штабы распущены.

- Владимир Зеленский назначил выборы в парламент страны на 21 июля. Это стало неожиданностью?

– Нет. Июль назывался и ранее. В Украине внеочередные выборы – это кампания в два месяца. Обычно у нас 3 месяца. И такая кампания проходит в режиме лайт. Депутатам не нужно подавать декларации. Есть и другие послабления. Понятно, что досрочные выборы более выгодны самому Зеленскому. Понятно, что он делает это всё под себя. Посмотрим, как ему удастся сделать это всё в рамках закона. Должна быть фактура, основания для проведения досрочных выборов. Например, отсутствие коалиции.

- Социологи Украины говорят, что парламентское доверие бренду Зеленского велико настолько, что непредставленная в парламенте партия «Слуга Народа» рискует в 2-3 раза обогнать ближайших конкурентов, в том числе сторонников, Порошенко и Тимошенко. Как эта ситуация может измениться за оставшиеся недели?

– Если замерять со старыми партиями, то да. Рейтинг у него высокий. Но если сравнивать с новыми партиями, которых много, то такое доверие к Зеленскому вполне может и пройти. Стартовал Вакарчук (рок-музыкант создал партию «Голос» для участия в выборах в Верховную раду. – Прим. ред.). Певец, интеллектуал с западным образованием. Человек, который имеет опыт в политике. Сейчас он собирает новую команду. Думаю, что он как раз таки и станет тем, кто переполовинит рейтинг Зеленского. Большая часть аудитории Вакарчука голосовала за Зеленского. Сейчас эта аудитория вернётся назад к Вакарчуку. И еще, население не хочет диктатуры. Каждый раз победившему президенту в Украине очень сложно получить парламентское большинство. Даже Порошенко получил в младшие партнёры «Народный Фронт». Ющенко в своё время получил в партнёры Тимошенко. Даже у Януковича были коммунисты, которые за него подголосовывали. Потому что одной партией они не могли принимать свои решения.

- Если Вакарчук так крут, что ему мешало выставиться на выборы президента?

– Это вопрос к нему. Я же вижу здесь чисто мировоззренческие причины. Вакарчук больше верит в парламентскую республику. Президент – это личные амбиции, а парламент – это способ делать системные изменения в стране. Вакарчук – западный политик с мощной национальной поддержкой. У него стороцентная узнаваемость. Он собирает стадионы и в Харькове, и в Одессе, и во Львове. Ему собрать в одном месте 100 000 человек – легко.

- Не случайно, получается, Зеленский начал дебаты с Порошенко со слов, что он чувствует себя как Вакарчук, глядя в толпу собравшихся сторонников.

– Да. Тем самым Зеленский высказывал свой страх. Он понимает, что единственным конкурентом, который может его хорошо обогнать на парламентских выборах, как раз и есть Вакарчук. Зеленскому не хватает многих политических качеств. В том числе глубокой интеллектуальной прокачки. Вакарчук в этом смысле сильнее. И это видно.

- Они союзники или скорее враги?

– Посмотрим. Мировоззренчески оба новые люди. В то же время идеологически они могут быть разными. Могут ли они создавать коалицию? Скорее да, чем нет. Будет ли такая коалиция? Вопрос к избирателям и самим политикам. Не берусь гадать.

- Среди сильных новых вы назвали только людей скорее либеральных взглядов. Куда делись националисты? Молодые, злые утратили доверие общества? Слышно только «ветерана» Ляшко.

– Не знаю тут у нас злых молодых. У нас все молодые – добрые (смеётся). Добрые и позитивные. Действительно, националистов не было видно на президентских выборах. Это вызов времени. Они появляются в рейтингах, когда есть запрос на национализм. Когда нужно защищать государство в горячей фазе. Когда фокус меняется на политико-экономический, как сейчас, они проседают в рейтингах. Но это не значит, что они исчезли. Партии есть. Структуры националистов есть. Это примерно как во Франции, где есть масса разнообразных политических партий, рейтинги которых зависят от текущей ситуации.

- К слову, Зеленский и Макрон чем-то похожи. Молодые, смелые…

– Да. Их встреча накануне второго тура выборов неслучайна. И их риторика про отказ от двигателей на нефти – как свидетельство того, что это нечто принципиально новое.

- Но у каждого за спиной крупные капиталисты. И здесь они совпадают сильнее?

– Да. Я, правда, не знаю, кто стоит за Макроном.

- Клеймо «Зеленский – человек олигарха Коломойского» – вечно?

– Не думаю. Всё может поменяться. Надо понимать, что в Украине не бывает постоянных союзников. Если Вакарчук набирает больше, чем Зеленский, например 30%, и его партия будет подпирать президента и критиковать за дружбу с олигархами так сильно, что ему будет проще попрощаться с Коломойским, он с ним попрощается. Навряд ли Зеленский будет отказываться от должности или рисковать получить суперагрессивно настроенный против себя парламент. В украинской политике такие перемены настроения более чем реальны. Наша политика хаотична и непредсказуема.

- Рада действительно может отказаться от депутатской неприкосновенности? Ввести уголовную ответственность за незаконное обогащение?

– Нет. Ранее у нас уже вводили криминальную ответственность за обогащение, но это всё не прижилось. Для этого нужно больше молодых и новых политиков. Тех, кому нечего терять и бояться. Возьмите еврооптимистов в Раде. Они легко за такое голосуют. И наоборот, политики из совка или 90-х такого боятся. Неприкосновенность нужно не снимать, а ограничивать. Чтобы была защита от всяких «януковичей». И это нормальная европейская практика. То есть скорее это всё произойдёт при новой Раде. Хотя и нынешняя Рада – не самый плохой парламент. Много хорошего сделано. Но многое они не решились менять. Если же они примут предложения Зеленского сейчас – будет идеальный финальный аккорд. С претензией на лучший созыв за все годы независимости.

- Призыв Зеленского оставить свои посты пока услышали только премьер-министр, министр обороны и глава СБУ. Генпрокурор Луценко не спешит. Удар по силовикам в Украине не так страшен, как в России?

– У нас просто разное значение силовиков. У вас это больше про систему. А у нас больше про электоральную зависимость. Если политик непопулярен, он просто уже не сможет занять высокий пост в Украине. Политик должен быть нетоксичным. У вас же на это внимания никто не обращает. Главное быть близким к первому лицу, и всё. И потом Зеленский – президент, который честно выиграл выборы. Дальше он вправе формировать вертикаль под себя. Единственное, что ему нужно каждого своего человека провести через голосование в парламенте. Таково правило. Назначить их только своим решением он не сможет. А парламент быть ручным не захочет. Просто не сможет таким быть. Надо понимать, что в последние годы в нашем обществе появилось очень много различных общественных активистов, антикоррупционеров, которые могут претендовать на некоторые должности в прокуратуре и других антикоррупционных структурах. Это молодые люди, с хорошим западным образованием. У них есть реальные антикоррупционные кейсы. Многие уже готовы занимать государственные посты. Думаю, что это хороший путь для Зеленского. За таких людей парламент будет голосовать охотнее. Но мы не знаем, как он будет действовать.

- Насколько серьёзно влияние России на настроения украинцев и украинских политиков. 1 июня должны быть прекращены поставки российской нефти. Насколько это серьезный фактор для влияния на политические процессы сегодня?

– Кабинет министров с этой проблемой уже справился. Мы полностью обеспечены из других источников, диверсифицированы. Кризиса по нефти нет. Эта ситуация стабилизирована. Единственное влияние сейчас – Крым и Донбасс.

- Получается, что всё, что Москва может сделать неприятного Киеву сейчас – это разморозить, разогреть конфликт на Востоке?

– Там идёт война каждый день. Каждый день там гибнут люди. Сводки о потерях приходят каждый день. Это ненормальные отношения. Пропаганда работает каждый день. Россия пытается в ООН ставить вопрос о том, имеет ли Украина право иметь свой язык. В таком режиме пытаются нас придерживать. Очень неприятная история с паспортизацией Донбасса. Очень. Это наши территории, куда Россия пытается закинуть свои институциональные крючки. Но кроме сепаратистов никто этого принимать не хочет. Для Зеленского это очень серьезный вызов. Но по нему он пока не ударил. Однако он уже должен реагировать, предпринимать адекватные шаги. Какими они будут, пока не знает никто.

Николай Нелюбин,

специально для «Фонтанки.ру»