Трамп решил отправить на Ближний Восток еще три тысячи солдат

Президент США Дональд Трамп решил дополнительно отправить на Ближний Восток несколько тысяч солдат на фоне ухудшения отношений с Ираном. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Официальные представители администрации заявили, что направят от двух до трех тысяч военнослужащих. Отмечается, что власти США также планируют направить миллиарды долларов на поставки оружия союзникам в регионе.

Сейчас в Ираке, Афганистане и Сирии базируются около 20 тысяч американских военных, не учитывая контингент на кораблях и сотрудников авиации.

Ранее в мае Трамп признался в нежелании воевать с Ираном.







Тогда же два эскадренных миноносца Военно-морских сил США вошли в Персидский залив на фоне обострения отношений Вашингтона и Тегерана. До этого американская армия привела в высокую степень готовности своих военных в Ираке из-за угрозы иранской агрессии.

15 мая сообщалось, что власти Ирана официально приостановили выполнение некоторых обязательств по ядерной программе, предусмотренных Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД).

Отношения США и Ирана обострились год назад. В начале мая 2018-го Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из ядерной сделки 2015 года и возобновлении санкций против Тегерана. Новый пакет ограничительных мер США против Ирана вступил в силу в ноябре. Санкции распространяются на экспорт нефти, промышленность, торговлю и операции Центробанка страны в долларах.