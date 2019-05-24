Премьер-министр Украины подал в парламент страны заявление об отставке

В украинском парламенте 24 мая зарегистрировано заявление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана об отставке. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Информацию подтвердила руководитель пресс-службы украинского парламента Ирина Кармелюк. Также Гройсман призвал президента страны Владимира Зеленского немедленно предложить Верховной раде кандидатуру нового премьер-министра и членов правительства.

Согласно украинскому законодательству, решение об отставке премьер-министра страны принимает Верховная рада. В таком случае в отставку уходит все правительство.

Гройсман озвучил планы об отставке в понедельник, 20 мая, после инаугурации Владимира Зеленского. Он планирует пойти на выборы в Верховную раду.





