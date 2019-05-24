«Мост глупости» не дотянул до юбилея. На «разогреве» – грузовик с проводами и маршрутка в опоре моста

Чуть-чуть не хватило «мосту глупости» на Софийской улице до 50 дней без ДТП. Под вечер 24 мая там застрял очередной грузовик, похожий на «Газель». Любопытно, что этой аварии предшествовали несколько «тестовых» с другими мостами.

«Очередной умник попался. "Мост глупости" исправно выполняет свой долг», – пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По подсчётам соцсетей «моста глупости», сегодня у переправы был бы 49-й день без ДТП, но что-то пошло не так.

За пару часов до этого авария случилась на Новочеркасском проспекте, у моста на пересечении с Гранитной улицей. «Провода не дали заехать грузовому авто под ж/д мост на Дальневосточном. Мост стоит. Авто стоит. Трамваи стоят. Провода лежат», – комментирует «Мост глупости».







А накануне под мостом на пересечении улицы Карбышева и 1-го Муринского проспекта не прошла маршрутка. Правда, не по высоте.

«У маршрутки просто тормоза отказали, – объясняет в «ДТП и ЧП» Валентин. – Водила, реально, молодец, начал тормозить коробкой, а после аккуратно оттормозился в заборчик. Большой скорости не было, и хорошо, что успел до перекрёстка. <…> У меня жена в этой маршрутке ехала».