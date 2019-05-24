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Город
24.05.2019 18:33
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Mercedes-Benz, МАЗ и «Сириус». Что будет возить петербуржцев по улицам города в ближайшие годы

В Петербурге стартовал международный транспортный фестиваль, частью которого является выставка автомобилей. Важная часть экспозиции – автобусы, которые петербуржцы в ближайшие годы могут увидеть на городских маршрутах. «Фонтанка» присмотрелась к перспективам.

Mercedes-Benz, МАЗ и «Сириус». Что будет возить петербуржцев по улицам города в ближайшие годы

Михаил Грачев/"Фонтанка.ру"

24 мая на Кленовой улице в рамках первого международного фестиваля SPbTransportFest появилась автомобильная экспозиция: электрокары, троллейбусы, автобусы, тягачи и другая техника. «Фонтанка» обратила внимание именно на пассажирский транспорт – каждая из новинок за счет бюджетных средств может пополнить парк одного из главных петербургских перевозчиков, ГУП «Пассажиравтотранс». 

Уже в 2019 году на улицах Петербурга можно будет увидеть электробус «Сириус», произведенный компанией «Стройтранс» в Вологде. С фирмой, которая является результатом перерождения компании «Трансальфа», было подписано соглашение о сотрудничестве. По его условиям, ГУП «Пассажиравтотранс» бесплатно получит в пользование один низкопольный электробус. Полностью заряженных аккумуляторов этого автобуса должно хватить, чтобы провезти 76 пассажиров на расстояние 200–240 км. Предполагается, что заряжаться машина будет ночью.

Электробус "Сириус"
Электробус "Сириус"
Михаил Грачев/"Фонтанка.ру"

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Стоимость одного такого – 29 млн рублей. Благодаря тому, что более 50% запчастей электробуса производится в России, «Стройтранс» попал в федеральную программу субсидирования, а значит, «Пассажиравтотранс» сможет приобрести «Сириусы» по цене 21 млн рублей за штуку. Электробусы «Стройтранса» пока что не сертифицированы, но компания убеждена, что в ближайшее время получит все необходимые документы. 



Как отметил директор «Пассажиравтотранса» Андрей Лызин, «Сириус» полностью отвечает техническому заданию его предприятия. «Мы приветствуем то, что появляется конкурентный рынок именно таких [с ночной зарядкой] электробусов. Возьмем «Сириус» на тестовую эксплуатацию однозначно и надеемся, что коллеги [«Стройтранс»] будут участвовать в грядущем конкурсе», – сообщил «Фонтанке» руководитель госпредприятия. 

Член совета директоров «Стройтранса» Ирина Сватковская пообещала, что в закупках «Пассажиравтотранса» электробусы «Сириус» составят конкуренцию электробусам Volgabus (производитель – «БакулинМоторсГрупп»), которые пока что единолично властвуют в этом сегменте. Компания уже поставила Петербургу 10 машин за 220 млн рублей. 

Электробус «БакулинМоторсГрупп» также представлен на экспозиции. Судя по надписи на борту: «Петербург в движении», – один из тех, что уже катают петербуржцев по маршруту №128, следующему от Наличной улицы до Аптекарской набережной. В их запуске поучаствовал врио губернатора Петербурга Александр Беглов. 

Автобус "VolgaBus", модель СитиРитм-10
Автобус "VolgaBus", модель СитиРитм-10
Михаил Грачев/"Фонтанка.ру"

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Еще одна модель, представленная «БакулинМоторсГрупп» на SpbTransportFest, в качестве топлива использует дизель. Автобус «СитиРитм-10» имеет в длину всего лишь 10 метров, вмещает в себя 62 человека. Представленная модель стоит 16 млн рублей, но, как рассказывают представители «БакулинМоторсГрупп», цена может сильно меняться в зависимости от комплектации. Такие могут пригодиться ГУП «Пассажиравтотранс» в том случае, если предприятие решит поконкурировать с частными перевозчиками. Напомним, что в Петербурге сейчас проходит реформа маршрутной сети – все маршруты будут разыгрываться через госзакупки. 

«Много представлено автобусов среднего класса, которые нам тоже нужны в городе, хотя сейчас "Пассажиравтотранс" не эксплуатирует автобусы средней вместимости, но в компании хотят приобрести и такую технику», – заметил председатель комитета по транспорту Александр Головин. 

Автобус "LOTOS 105"
Автобус "LOTOS 105"
Михаил Грачев/"Фонтанка.ру"

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Особого внимания удостоился новичок в автобусном сегменте – Lotos 105 от компании «РМЗ РариТЭК» из республики Татарстан. Производство этой модели на природном газе началось в январе 2019 года. Директор ГУП «Пассажиравтотранс» назвал её очень интересной и заявил, что предприятие протестирует её. Вместимостью 76 человек Lotos 105 заставляет вспомнить японское автомобилестроение. Создатели уверяют, что двигатель выдержит 1 млн км без капитального ремонта. Стоит такой агрегат в районе 8 млн рублей. 

Автобус "Mercedes-Benz Conecto"
Автобус "Mercedes-Benz Conecto"
Михаил Грачев/"Фонтанка.ру"

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Рядом с ним соседствует автобус Mercedes-Benz Conecto – 100 таких уже ездят по улицам столицы. 100% низкопольные немецкие красавцы вмещают в себя 95 человек в 12-метровой версии и до 138 пассажиров – в 18-метровой сочлененной модификации. Ценник начинается от 16 млн рублей. Они оснащены двигателями Евро-5, системами климат-контроля и ГЛОНАСС, электронными информационными табло, а также адаптированы для маломобильных групп граждан. Представитель компании сообщил, что немецкая легенда готова бороться за свое место под низким небом Петербурга.  Mercedes-Benz обещает, что эта модель прослужит верой и правдой не меньше, чем 14 лет. 

Коробка передач автобуса "МАЗ-216"
Коробка передач автобуса "МАЗ-216"
Михаил Грачев/"Фонтанка.ру"

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Готовятся выйти на петербургские закупки и в белорусском МАЗе, который представлен на выставке моделью под номером «216». «МАЗ создал специальную машину для мегаполисов, совершенно полностью низкопольную», – отметил директор ГУП «Пассажиравтотранс». По сравнению с остальными представленными моделями, эта – просто гигант. 18-метровый автобус вмещает в себя 165 пассажиров. Представитель белорусской компании четко обозначил: компания попытается зайти на рынок Петербурга. Пока что машина существует в единственном экземпляре и не запущена в серийное производство, но при необходимости белоруссы могут выпускать и по 1000 таких в год. Кстати, МАЗ-216 уже можно было встретить на 9-м и 93-м маршрутах. «Пассажиравтотранс» тестировал его с февраля 2019 года по конец марта. 

Михаил Грачев, «Фонтанка.ру»

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