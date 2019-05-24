Mercedes-Benz, МАЗ и «Сириус». Что будет возить петербуржцев по улицам города в ближайшие годы

В Петербурге стартовал международный транспортный фестиваль, частью которого является выставка автомобилей. Важная часть экспозиции – автобусы, которые петербуржцы в ближайшие годы могут увидеть на городских маршрутах. «Фонтанка» присмотрелась к перспективам.

Михаил Грачев/"Фонтанка.ру"

24 мая на Кленовой улице в рамках первого международного фестиваля SPbTransportFest появилась автомобильная экспозиция: электрокары, троллейбусы, автобусы, тягачи и другая техника. «Фонтанка» обратила внимание именно на пассажирский транспорт – каждая из новинок за счет бюджетных средств может пополнить парк одного из главных петербургских перевозчиков, ГУП «Пассажиравтотранс».

Уже в 2019 году на улицах Петербурга можно будет увидеть электробус «Сириус», произведенный компанией «Стройтранс» в Вологде. С фирмой, которая является результатом перерождения компании «Трансальфа», было подписано соглашение о сотрудничестве. По его условиям, ГУП «Пассажиравтотранс» бесплатно получит в пользование один низкопольный электробус. Полностью заряженных аккумуляторов этого автобуса должно хватить, чтобы провезти 76 пассажиров на расстояние 200–240 км. Предполагается, что заряжаться машина будет ночью.

Стоимость одного такого – 29 млн рублей. Благодаря тому, что более 50% запчастей электробуса производится в России, «Стройтранс» попал в федеральную программу субсидирования, а значит, «Пассажиравтотранс» сможет приобрести «Сириусы» по цене 21 млн рублей за штуку. Электробусы «Стройтранса» пока что не сертифицированы, но компания убеждена, что в ближайшее время получит все необходимые документы.







Как отметил директор «Пассажиравтотранса» Андрей Лызин, «Сириус» полностью отвечает техническому заданию его предприятия. «Мы приветствуем то, что появляется конкурентный рынок именно таких [с ночной зарядкой] электробусов. Возьмем «Сириус» на тестовую эксплуатацию однозначно и надеемся, что коллеги [«Стройтранс»] будут участвовать в грядущем конкурсе», – сообщил «Фонтанке» руководитель госпредприятия.

Член совета директоров «Стройтранса» Ирина Сватковская пообещала, что в закупках «Пассажиравтотранса» электробусы «Сириус» составят конкуренцию электробусам Volgabus (производитель – «БакулинМоторсГрупп»), которые пока что единолично властвуют в этом сегменте. Компания уже поставила Петербургу 10 машин за 220 млн рублей.

Электробус «БакулинМоторсГрупп» также представлен на экспозиции. Судя по надписи на борту: «Петербург в движении», – один из тех, что уже катают петербуржцев по маршруту №128, следующему от Наличной улицы до Аптекарской набережной. В их запуске поучаствовал врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

Еще одна модель, представленная «БакулинМоторсГрупп» на SpbTransportFest, в качестве топлива использует дизель. Автобус «СитиРитм-10» имеет в длину всего лишь 10 метров, вмещает в себя 62 человека. Представленная модель стоит 16 млн рублей, но, как рассказывают представители «БакулинМоторсГрупп», цена может сильно меняться в зависимости от комплектации. Такие могут пригодиться ГУП «Пассажиравтотранс» в том случае, если предприятие решит поконкурировать с частными перевозчиками. Напомним, что в Петербурге сейчас проходит реформа маршрутной сети – все маршруты будут разыгрываться через госзакупки.

«Много представлено автобусов среднего класса, которые нам тоже нужны в городе, хотя сейчас "Пассажиравтотранс" не эксплуатирует автобусы средней вместимости, но в компании хотят приобрести и такую технику», – заметил председатель комитета по транспорту Александр Головин.

Особого внимания удостоился новичок в автобусном сегменте – Lotos 105 от компании «РМЗ РариТЭК» из республики Татарстан. Производство этой модели на природном газе началось в январе 2019 года. Директор ГУП «Пассажиравтотранс» назвал её очень интересной и заявил, что предприятие протестирует её. Вместимостью 76 человек Lotos 105 заставляет вспомнить японское автомобилестроение. Создатели уверяют, что двигатель выдержит 1 млн км без капитального ремонта. Стоит такой агрегат в районе 8 млн рублей.

Рядом с ним соседствует автобус Mercedes-Benz Conecto – 100 таких уже ездят по улицам столицы. 100% низкопольные немецкие красавцы вмещают в себя 95 человек в 12-метровой версии и до 138 пассажиров – в 18-метровой сочлененной модификации. Ценник начинается от 16 млн рублей. Они оснащены двигателями Евро-5, системами климат-контроля и ГЛОНАСС, электронными информационными табло, а также адаптированы для маломобильных групп граждан. Представитель компании сообщил, что немецкая легенда готова бороться за свое место под низким небом Петербурга. Mercedes-Benz обещает, что эта модель прослужит верой и правдой не меньше, чем 14 лет.

Готовятся выйти на петербургские закупки и в белорусском МАЗе, который представлен на выставке моделью под номером «216». «МАЗ создал специальную машину для мегаполисов, совершенно полностью низкопольную», – отметил директор ГУП «Пассажиравтотранс». По сравнению с остальными представленными моделями, эта – просто гигант. 18-метровый автобус вмещает в себя 165 пассажиров. Представитель белорусской компании четко обозначил: компания попытается зайти на рынок Петербурга. Пока что машина существует в единственном экземпляре и не запущена в серийное производство, но при необходимости белоруссы могут выпускать и по 1000 таких в год. Кстати, МАЗ-216 уже можно было встретить на 9-м и 93-м маршрутах. «Пассажиравтотранс» тестировал его с февраля 2019 года по конец марта.

Михаил Грачев, «Фонтанка.ру»