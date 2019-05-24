Не сотни млн долларов, а статистическая погрешность: Орешкин оценил ущерб от остановки нефтепровода «Дружба»

Министр экономического развития России Максим Орешкин оценил ущерб от закачки в нефтепровод «Дружба» некачественной нефти в погрешность. По его словам, это никак не повлияет на экономику страны. Хотя президент Владимир Путин говорил обратное.

Как Орешкин заявил 24 мая, определенное влияние случившееся, конечно, окажет, но точечно, на помесячные цифры, а в году и вовсе этого заметить будет нельзя. По его мнению, влияние будет «на уровне статистической погрешности», пишет «Газета.ру».

А по данным Reuters, около 2 млн тонн загрязненной нефти остается в нефтепроводе на территории России, Белоруссии и Украины, и еще около 1 млн тонн необходимо вывезти с территории Польши и Германии. Её вывозят железной дорогой, танкерами, перегружают в хранилища. На полное восстановление работы нефтепровода, по мнению белорусской стороны, необходимо до шести месяцев. А Владимир Путин в Кремле заявлял, что ущерб для России и экономический, и материальный, да и имиджевый «очень серьёзный».

Эксперты, опрошенные «Фонтанкой», заявили о том, что потери от проблем с «Дружбой» оцениваются в сотни миллионов долларов.





